陳貝兒走過1.4萬公里 完成2個月新疆西藏自駕遊 (20:13)

陳貝兒（Janis）主持的無綫節目《無窮之路III-無垠之疆》今晚（7日）播出新一集，她與攝製隊繼續遊走西藏，分別去到阿里和林芝。位於青藏高原西北部的阿里是世界屋脊之中的屋脊，由於紫外線指數特別強，當地居民容易生病，眼疾問題特別嚴重，有人30歲就患上白內障，更有小朋友一出世就有眼睛問題。一班來自陝西的醫療團隊到當地進行援助，Janis深入牧區鄉村觀察援助情况，看見不少襁褓中的嬰兒等待診治，得知其中一名未滿1歲的小朋友被判斷眼睛萎縮失明時傷心落淚。她說︰「好多小朋友天生眼睛有事，冇擘大過對眼，睇唔到嘢。」

援助醫療團受疫情影響，不少成員已2、3年沒回家。醫療隊隊長郭振軍院長哭說：「我去年中秋節跟媽媽視頻的時候大哭了一場，我覺得很虧欠家人，但阿里的百姓更需要我們，這個地方更能體現我們作為醫護人員的價值。」離開阿里，攝製隊出發去到恍如世外桃源的林芝，沿途走訪了世界第一大峽谷 - 雅魯藏布大峽谷、佛掌沙丘、索松村、布久拉康寺及有「西藏的瑞士」之稱的魯朗林海。Janis在魯朗林海看到這次行程中的第3道彩虹。

Janis與攝製隊將在明晚播出的最後一集出發到最後一站墨脫。進入墨脫被視為生命中的一場賭博，因為前往當地的人士需徒步5天，穿過暗藏毒蛇和毒蟲的森林後，再攀過海拔4000米的雪山才能抵達目的地。政府為幫助墨脫居民走出大山，決定建築一條扎墨公路，惟建路地段位於喜馬拉雅斷裂帶，塌方、泥石流、地震等天災數之不盡，工程難度屬世界級。政府花了60年、耗資20多億才完成工程。Janis駕車駛入扎墨公路時遇上小意外，其中一條橋被大石擋着，Janis只好兜路涉水而行，過程驚險。Janis嘆：「呢條路起嗰時已經好困難，揸呢條路一樣唔容易，真係要打醒十二分精神！」

眾人穿過117公里的扎墨公路後，終於去到目的地。Janis走入藏於山中的格林村和背崩鄉，體驗少數民族門巴族的生活兼品嘗農家菜，對當地名菜石鍋雞情有獨鍾。來到行程尾聲，經歷了2個月新疆、西藏自駕遊，走了14019公里的車程，Janis將分享心路歷程。

（即時娛樂）