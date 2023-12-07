澳洲消防員男神訪港曬麒麟臂 娟姐突然「單身」 蝦頭冧爆Brenden (20:46)

本身有男友的娟姐聲稱今天「單身」，工作前沒有告知男友。（鍾偉茵攝）

3位有份參與拍攝澳洲消防員月曆封面的大隻型男Brenden、Ricky及Michael遠道來港，今天（7日）聯同練美娟（娟姐）與楊詩敏（蝦頭），一齊到米線專門店試食。娟姐與蝦頭分別教3人講廣東話點食物，又與猛男用筷子互相餵食，過程搞笑，2人獲贈他們親筆簽月曆留念。

3名高大健碩猛男身穿背心配消防員制服長褲出場，大騷粗壯麒麟臂，他們透露此行來港宣傳月曆，同時為動物慈善機構籌款。娟姐與蝦頭面對猛男感興奮，笑言要保住矜持有難度，當合照時Brenden輕攬蝦頭腰肢，亦沒有抗拒，更欣賞男方有養貓狗充滿愛心，坦言是喜歡類型。

單身的她說：「以前都交過外籍男友，不介意交換電話當識新朋友。但由於之前密密接好多工作，又剛完成舞台劇，為身體健康著想，醫生勸我爭取休息，今年聖誕節和新年都會放假，計劃去日本旅行，或者飛澳洲探已移民朋友，順便找猛男，屆時去海灘穿比堅尼都不出奇。」

本身有男友的娟姐聲稱今天「單身」，工作前沒有告知男友，反而好多女性朋友拜託她取簽名月曆。從澳洲返港不久的娟姐，過去2個月為拍節目不停飛多個國家，聖誕節留港陪家人朋友，明年1月才再飛。

身高6呎4吋的Brenden與Ricky，都非首次參與拍攝月曆，但同是首次來港。此行他們匆匆僅逗留3日，雖然大讚美食多，香港女仔青春又靚女，但由於忙於宣傳沒時間四圍逛和購物，希望下次有機會再來玩；Michael在6年前已來過香港，當時已留下良好印象，此行沒機會與香港消防員見面交流。為保持健碩身形，他們熱愛運動，Ricky喜愛滑浪，Benden幾乎日日去健身，Michael則愛上打乒乓球。

（即時娛樂）