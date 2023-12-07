「新聞女王」佘詩曼演活霸氣Man姐 指何依婷演技有待進步 (22:10)

阿佘對劇中演其下屬的何依婷則有讚有彈，一方面讚聰明且領悟性高，但演技仍有待進步。（劉永銳攝/劇照）

佘詩曼（阿佘）繼無綫劇《使徒行者》，相隔8年再返娘家拍劇，強勢回歸演出台慶劇《新聞女王》演活霸氣Man姐一角，吸引到阿佘再拍無綫劇的，是總監製鍾澍佳頭8集《新聞女王》完整劇本，阿佘大讚：「今次是好好機會，劇本完整、角色真實很人性化。」她明言能演活霸氣Man姐，全因離開無綫多年成熟了，她亦會跟著自己的年齡去接拍角色，這樣就能較容易演繹。

阿佘表示跟這套劇部分演員如馬國明、李施嬅、高海寧合作過，當中馬國明更早於劇集《十月初五的月光》已合作，她說：「和馬明合作就不用避忌和擔心，沒有猜度有傾有講很舒服，今次他的演繹和以前很不同，大家未見過他演這類角色，對他是很大突破。（馬國明演技可有進步？）這麼多年一定有，無就死啦！」

阿佘對劇中演其下屬的何依婷則有讚有彈，一方面讚聰明且領悟性高，但演技仍有待進步，她說：「剛開拍時她可能未認真摸索到角色，一定會有點緊張，未必兼顧到晒所有顧慮，我是有經驗的演員，有義務去提醒身邊所有人，便提議怎樣做會好些，可能有些技術性的戲她做不到，就如她要將藥樽跌到我腳邊，往往新人就會專注怎樣去掉藥樽，好似玩遊戲掉到我腳邊，但忽略演戲緊要過藥樽，就要和她講不要有壓力，講完後第3日她表示明白，都算學得好快，她表示沒人告訴她怎樣做，我指這樣下次便輪到她告訴別人，一直傳承落去。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）