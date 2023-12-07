兩年製作6齣粵劇設慰勞宴 彭美施籌備明年加碼大型演出 (20:38)

施姐與眾合作伙伴及好友合照包括沈慧林、何文匯博士、甘琨禮伉儷、侯王碧影及梁非同、林穎詩、王志良、梁兆明、宋洪波、梁燕非合照。（大會提供）

王志良與林穎施有工作在身亦趕來跟施姐合照。（大會提供）

「創意班主」彭美施（施姐）過去兩年當上粵劇班主兼任總策劃，獲得甚佳成績，昨晚施姐為答謝一直對她支持的粵劇界台前幕後，與一眾好友及合作伙伴與製作團隊，於酒家筵開10席舉行「彭美施粵劇作品慰勞宴2023」，預告明年演出繼續增加，都是重本投資。

慰勞宴氣氛熱鬧，逾百人出席。施姐表示 : 「過去兩年，共製作了6齣粵劇，17場演出，辛苦台前幕後手足，今晚難得接近齊人，終於可以設慰勞宴，歡聚一堂。放眼2024年，演出期更頻密，期待我的粵劇作品，更上層樓，希望台前幕後繼續給予支持！憑著團隊的凝聚力，再創佳績。」

多位粵劇大老倌，包括吳仟峰、尹飛燕、吳美英、梁兆明伉儷、宋洪波伉儷、廖國森、新劍郎伉麗、溫玉瑜、梁煒康、梁燕飛、梁非同、符樹旺、詹浩鋒、還有擊樂領導高潤權、音樂領導彭錦信、武術指導韓燕明與舞蹈指導曾浩姿。王志良、林穎施雖然有工作在身亦趕到現場，大合照後連坐下來的時間也沒有，匆匆趕返新光演出。特別嘉賓有陳美齡、何文匯博士、沈慧林、侯王碧影、甘琨禮伉儷等。

施姐給10萬元現金利市作大抽獎，而酒家送出5千元堂食禮券為特別大獎，由梁非同抽中。符樹旺抽中現金3000元自願放棄，要求施姐抽一位武師得獎，獲武師兄弟們歡呼拍掌。

（即時娛樂）