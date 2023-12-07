小圓台音樂會｜孖Mansonvibes釗峰首度合作 張繼聰恨做暴力男團 (21:40)

張繼聰、釗峰和Mansonvibes ，3位分別代表著三個不同階段的「香港仔」。張繼聰既是爸爸亦是老公，擁有美滿家庭，處於事業家庭要同時兼顧的時刻；釗峰拼搏多年，現在的他屬於樂壇的中流砥柱，追尋工作與生活之間的平衡；Mansonvibes正經歷為事業奮鬥的階段，展開歌唱事業的奇幻之旅。

3位歌手同樣選擇繼續於這裏為工作拼搏、為夢想開路，同時亦用不同方式去過好生活。小圓台音樂會第一回，由他們以音樂說出「香港仔」的故事。

音樂會將於明年1月25日在旺角麥花臣場館舉行，音樂會舉行在即，他們被問到假如可以帶一樣東西上台，他們會帶什麼？張繼聰屬於實用型，說：「我想帶一部咖啡機上台，讓我也可以於台上享受一下，來個能量提升。」Mansonvibes想與「兒時玩伴」分享舞台，道：「我想帶一隻毛公仔，這是我小時候幻想出來的朋友，但或許也代表著我的內在小孩（Inner Child）。」釗峰則想到讓他很Chill的物品，他說：「我想帶一張舒服的地氈，可以讓我脫掉鞋子，以最舒適自在狀態演唱。」

首度合作，可有想過期間限定，以男團姿態現身？阿聰道：「我成日想像自己化白臉、眼線，搽紅色唇膏；Mansonvibes同釗峰應該得嘅，我都得，但我驚啲觀眾唔係好得啫。」釗峰則道：「我如果要做男團，係咪要留長頭髮先？但可能會同你哋撞髮型。」如果只是做一些指定動作：如派心心呢？阿聰聽罷即表示：「向鏡頭畀心寵粉嗰啲，我哋應該唔會做，我哋或者只會豎起手指，又或者指住鏡，有啲男團會Charm個鏡頭，我諗我應該只會對住鏡頭講：『咩呀？打你呀！』哈哈！可能做暴力男團都唔錯！」

（即時娛樂）