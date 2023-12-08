佘詩曼獲封微表情女王 陳若思拍完墮樓戲發燒 (16:04)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（7日）一集講述為爭做Prime Time主播走火入魔的Cathy許詩晴（高海寧飾），以直擊警方搗獲賣淫集團行動作為Prime Time主播交換籌碼，即使明知曉薇（何依婷飾）妹妹曉欣（陳若思飾）牽涉其中，仍堅持以進擊手法報道。曉欣逃避警方追捕時意外墮樓再遭途經車輛撞斃，坐在SNK主播台的曉薇全程直擊事件，從偌大的熒幕目擊妹妹被追捕及墮樓。

曉欣將在今晚一集以幻覺形式在停屍間指摘曉薇。原本雙眼緊閉、面無血色的曉欣一臉鄙視地對曉薇說︰「家咩姐啫，你有認過我哋咩？由細到大你都睇我哋唔起。就算你呃到全世界，你都呃唔到我，呃唔到你自己，你估你真係主播？」陳若思受訪時表示這是她繼《痞子殿下》後第2次扮屍體，最難忘拍完後有利市收。談到曉欣在停屍間內突然彈起鬧曉薇一幕，她稱鏡頭後笑料百出︰「因為要對住攝影師拍大頭，我一擘大眼，攝影師就話嚇死佢，我覺得好搞笑，估唔到原來呢幕播出後亦嚇到唔少網民，我覺得好開心亦好對唔住大家。」

談到昨晚播出的追逐戲，陳若思說︰「喺簷篷逃跑嗰場戲，我喊住咁跑咗好多次。本來我打電話嗰個位冇話要喊，但我第一次睇劇本時已經好心痛，背對白時已經盡量唔諗畫面，但到正式拍嗰日，我講對白時諗起媽咪可能以後要一個人生活就喊咗出嚟。因為要連戲，我就要一直喊住逃跑，喊咗唔短時間；拍完第2日，我有少少發燒，我諗係因為成個人精神好崩潰。我今次真係盡咗100分嘅力去演，獲得稱讚真係好開心。」

至於向來緊張曉欣的Man姐（佘詩曼飾）知道新聞主角是曉欣時，為免情緒激動的曉薇影響直播，先作出危機處理免曉薇失態人前。當Man姐看到曉欣被車撞時雖滿腔淚水，但仍強忍傷痛紅着雙眼勸曉薇要堅強。她說︰「曉薇你聽我講，幾壞嘅情況都好，坐得主播位咩都要報，個世界唔會因為你而停，捱埋個end cue佢，好快去廣告。」眼見曉薇傷心得不懂反應，平時視專業為命根的Man姐亦不忍強迫她。Man姐的淚水一再奪眶而出，但礙於直播仍要繼續，只好出力平復情緒後哽咽地將end cue分配給佐治（馬國明飾）。跟之前兩幕喊戲相比，佘詩曼這次拍攝時的層次更複雜，透過微表情變化表達出Man姐的情緒轉換，被觀眾封為「微表情女王」。

（即時娛樂）