車婉婉對向展鵬嘲諷一頭霧水︰如他有不開心 我很Sorry (16:38)

車婉婉宣布下月中舉行1場《Next Step Stephanie 2024 車婉婉音樂會》後，宣傳海報被曾參加《中年好聲音2》的向展鵬模糊化兼不點名嘲諷。向展鵬在社交網發文稱︰「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些，我連一首她的歌都未聽過！恆指萬五點，世界淪亡了！我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！我認識了她成30年了，我什麼都知道，但她好扮嘢，仲寸我，我唯有......」他事後回應傳媒時拒公開女星身分，只說他在《中年2》謝師宴上遭該女星不禮貌對待。

婉婉昨晚出席劇集《新聞女王》慶功宴時回應事件，直言感到一頭霧水。她表示︰「我完全不知道發生了什麼事，《中年好聲音》謝師宴對我來說是場家庭聚會，《中1》及《中2》生、老師及前輩也在場。展鵬當晚主動和我聊天，說我們認識了很久。他曾經學唱歌，我便問他是否曾路得的學生，因為我不太記得跟他在哪裏認識。我當年參加新秀時，也有跟曾路得老師學唱歌，她的學生人數多到要包場辦活動。」婉婉強調她在謝師宴上沒喝酒，十分清醒，不知道說了什麼令向展鵬不開心。婉婉續說︰「我有說過希望他的參賽日子能更長，因為他唱英文歌，我很希望他能像吳大強一樣以英文歌做出不同的表演，但可惜他比賽時選錯歌，我們當晚還合照了﹗當晚現場環境很嘈，如他有不開心，我很Sorry﹗」

婉婉強調一直關心所有《中年》參賽者，沒想過要嘲諷別人及令別人不開心。她沒有向展鵬的聯絡方法，下次再見面時會直接向他了解。婉婉坦言︰「我一頭霧水，但令到別人不開心，我會好好檢討。」距離開騷尚有一個月，婉婉透露邀請了曾路得為她練聲，亦邀請了《中年1》的學員任表演嘉賓，《 中年2》的學員因未完成比賽，要留待下次開騷時再邀請。她被問到可擔心新聞影響個唱銷情時說︰「其實會否是幫了我宣傳？朋友都知道我為人，很多事難以控制，我決定先做好本分，檢討自己如何說話會更好。」

（即時娛樂）