湯唯否認與韓國導演丈夫金泰勇婚變︰怎可能 (18:55)

去年憑主演朴贊郁執導的電影《分手的決心》成為韓國青龍獎影后的湯唯，近日出版新書《分手的決心-分鏡本》。她昨晚與朴贊郁導演出席在香港舉行的新書簽名會，開腔回應她與韓國導演丈夫金泰勇的婚變傳聞。

湯唯表示花了2年時間籌備新書︰「我拍攝時曾兩度向導演提出出版中文版，因我從未見過那麼完整的分鏡本，覺得太好﹗他最初只說可以考慮，似在觀察我是否認真的，直至我們在康城宣傳時突然問我是否真的想出版。我和同事花了近千小時翻譯，丈夫在家時還好一點，如他不在家，我要等女兒晚上睡覺後才開始翻譯。丈夫有幫忙翻譯？我們有專業翻譯，丈夫照顧女兒已是很大的幫忙。如果不是他幫忙在北京照顧女兒，我今天也不會在這裏。」

談到婚變傳聞，湯唯斬釘截鐵地說︰「怎可能？沒我丈夫的話，我今晚怎會在這裏？我怎能做到？很感謝他，他真的幫了我很多﹗」湯唯強調與丈夫從沒異地分隔，丈夫沒工作時都會陪住她和女兒。湯唯說丈夫明天生日，她出席完簽書會後，今天就會回家為丈夫慶生。

湯唯上一次拍攝香港電影已是2010年上映的《月滿軒尼詩》，她希望再拍港產片。被問到可會叫丈夫嘗試執導港產片時，湯唯說︰「先等他完成自己的工作。我們很難一同開工，女兒讀一年級，很需要我們照顧。我與丈夫難合作？或許將來會有機會。」曾合作拍戲的內地藝人吳秀波稱被人設局害到破產，湯唯稱很久沒跟對方聯絡，工作人員此時稱時間緊迫中止訪問。

（即時娛樂）