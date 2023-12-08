金手指｜蔡卓妍劉嘉玲上身 演梁朝偉背後女人 (19:51)

梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文等主演的電影《金手指》將於本月30日上映，阿Sa在戲中飾演張嘉文，是嘉文集團創辦人兼主席程一言（梁朝偉飾）背後的女人，多年來對程一言死心塌地，不惜出面與狙擊偉仔多年的ICAC高級調查主任劉啟源（劉德華飾）對抗。阿Sa回憶首天跟梁朝偉同場，不斷叮囑自己不要有壓力以免影響表現，亦不能抱住粉絲心態面對梁朝偉、劉德華。她說︰「我在戲中是張嘉文，不是阿Sa。當然，我會趁機偷師。」

作為梁朝偉背後的女人，造型師為阿Sa花了不少心思，令她渾身散發魅力，如劉嘉玲上身一樣。阿Sa說：「今天這場戲講述我20多歲已成為上市公司主席，所以感覺比較穩重。我在戲中大部份時間也戴上特別設計的假髮，而且身材豐滿。我之前常覺得自己手臂肥，但戴上假胸後自覺很瘦。原來我之前不是肥，係胸部不夠大。」

與劉德華同場那天，阿Sa同樣叫自己淡定，加上2人只有一天同場戲分，即使心情興奮也得收斂起來。劉德華當日到場時看見阿Sa正在補妝，即上前輕拍她膊頭打招呼。阿Sa發現是劉德華，剎那驚喜來襲，但隨即收拾心情開工。她說︰「我跟華哥上一次合作已經是2005年拍《再說一次我愛你》。相隔多年，如今我出道也有22個年頭。雖然時間過得很快，但感覺跟華哥合作好像是最近發生的事。」劉德華說阿Sa的外表沒改變，其他則要慢慢感受。阿Sa笑言︰「自己比以前長肉了！」

（即時娛樂）