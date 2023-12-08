轉角浣紗街｜余德丞首演同性戀角色 與鄒文正又攬又惜 (20:13)

一連10集的Viu Original原創劇《轉角浣紗街》講述一個怕受傷害、寧願從不開始的女生，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，在這小小的咖啡店內，一同見證着眾生的愛情故事。 劇集逢星期五、六中午12時在「黃Viu煲劇平台」獨家上架。（大會提供）

吳肇軒、楊偲泳、陳穎欣、岑珈其、湯怡、楊天宇等合演的Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》，是一個關於位於浣紗街的「1/2 Café」所發生的愛情故事。除了幾位影壇新貴，劇集邀請了多位藝人客串演出，包括首次挑戰同性戀角色的余德丞。

余德丞在《轉角浣紗街》飾演一名男同志，於1/2 Café邂逅鄒文正（Terry），更向對方浪漫求婚，成功抱得美男歸。2人在鏡頭前表現溫馨，又抱又惜，鏡頭後卻直言非常尷尬。余德丞說︰「我第一次演男同志，導演搵我時曾問我會唔會抗拒，我諗咗一陣，發現自己現實中都有好多同志朋友，現今社會根本唔存在有色眼鏡，我亦好樂意接受挑戰。」

雖然首次與鄒文正合作，2人顯得很有默契，余德丞「情到濃時」更即興加戲親吻鄒文正手背。他說︰「我同導演了解過角色，最緊要演出真摯情感，當時我覺得有需要就惜咗！不過，我其實有啲尷尬，始終嚟到片場先認識Terry，拍攝時又少不免有肢體接觸，都擔心佢抗拒。好彩大家埋位前有傾過，對之後嘅拍攝好有幫助。」

為了演好男同志角色，余德丞事前曾問電台節目拍檔鄭裕玲（Do姐）及余迪偉意見。他說︰「佢哋睇好多BL劇，加上我好耐冇拍劇，所以問定多啲意見打底。我喺現實中曾被男同志追求，但當時我表明自己性取向，大家依然係好朋友。」

（即時娛樂）