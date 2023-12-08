中環大館舉行「江康泉：戰國龐克」展覽 藝人時尚登場 (22:22)

東方表行支持本土藝術發展，贊助於中環大館舉行的「江康泉：戰國龐克」展覽，今晚舉辦「Time Travel Party」，邀請的多位藝人包括洪嘉豪、謝曉盈、歸綽嶢、梁雍婷、丁子朗、黃奕斌、劉穎鏇、組合P1X3L成員吳啟洋和歐鎮灝、吳嘉禧等出席。東方表行董事總經理楊衍傑（Dennis Yeung）跟壓軸亮相的嘉賓洪嘉豪合照，互相交流對時計的獨特見解。

洪嘉豪擔任表演嘉賓，他精心挑選內容均與時間有關的歌曲，配合派對主題。他將於明年4月舉行紅館演唱會，希望開騷前能趕得及出新專輯，奈何要配合製作各方面才能去錄新歌，他明白焦急也沒有用。他又透露正分段練歌之餘，亦有勤力健身操練身形，盼以最佳狀態示人。「上次開騷，嫌自己太瘦，今次會比較正常，但不是操到如Tyson Yoshi般大隻。希望屆時操出靚線條，至於會不會除衫騷肌，就要視乎舞台衫設計和當時情况。」

梁雍婷以新形象亮相，一身Cyber Punk打扮不經意展現性感，認為演員應多方面嘗試。憑《白日之下》角逐本屆金馬獎「最佳女配角」雖然落敗，但無損她心情，亦繼續隨團隊參與電影的謝票活動，報答觀眾對港產片的支持。提到有份投資《白日之下》的古天樂有意再投資拍另一題材，梁雍婷也想參加試鏡，拍更多有關社會的不同題材。

（即時娛樂）