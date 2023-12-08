丁子朗拍《亞洲超星團》連踩兩日 P13XL有望明年開騷 (22:42)

創立於1961年的東方表行，一直以「Take Your Time」為核心理念，提醒大家珍惜每段寶貴時刻。為支持本土藝術發展，東方表行贊助於中環大館舉行的「江康泉：戰國龐克」展覽，昨晚更舉辦「Time Travel Party」。

丁子朗、黃奕斌、劉穎鏇皆認為守時很重要，他們平日拍劇或錄影節目絕不敢遲到，所以有戴手表提醒時間。丁子朗和黃奕斌參加內地歌唱選秀真人騷《亞洲超星團》，為參賽經常花很多時間練歌和練舞。黃奕斌稱每日最少花5小時訓練，丁子朗更爆試過連續兩日兩夜沒有睡覺直踩拍攝。「拍節目時，除了不停練習，有時會連續超過10小時。拍攝頭兩集時，因為要全部人一齊拍，我們拍完返酒店，匆匆洗澡落妝後再趕回錄影，又再重新化妝繼續拍，完全沒有瞓覺，還要隨時預備面對鏡頭做反應。幸以前拍劇訓練有素，所以問題不大。」

P13XL的吳啟洋和歐鎮灝結伴出席，欠隊友葉振弘（Marco）。對於最近傳出葉振弘與何洛瑤（Sica）拍拖，他們表示不知情，亦沒有追問，只知他要為新歌宣傳。P13XL一直恨開騷，但遲遲未有明確日子，近日終於有好消息。吳啟洋說：「收到初步消息，將於2024年中舉行，地點暫定在九展。因為想在那裡清拆之前，可以表演一次，畢竟那場地是《全民造星》的舞台，是我們的出身地。」他們已收到粉絲留言，預祝他們成功實現開騷夢想，雖然沒有100%肯定，但慶幸有進展。歐鎮灝則恨開到2至3場騷，呼籲粉絲儲錢買飛。

（即時娛樂）