新聞女王｜內地平台率先播大結局 黃宗澤隱藏角色現身 (15:10)

黃宗澤對Man姐說對她這個新女王有點興趣，因為他的領域一向只有國王，沒有女王。（網上圖片）

無綫台慶劇《新聞女王》在內地的播出日期比香港早，雖然無綫昨晚（8日）只播到第15集，22日才連播兩小時大結局，但內地平台日前已搶先播出第26集大結局。大結局的劇情講述客串現身的陳山聰飾演一位有精神問題的爸爸，因覺得女兒嘉嘉死因不明，走入幼稚園脅持多位小朋友。飾演Man姐的佘詩曼進入幼稚園訪問陳山聰，結果自己亦身陷險境。佐治（馬國明飾）從直播畫面看見Man姐有危險，擔心得流下男兒淚。一直與Man姐權鬥的他公開表示︰「我每一次坐喺度，見到拍檔係佢我就好放心。」

鄧智堅飾演的飛爺向方太（龔慈恩飾）辭去總監一職，說他在馬來西亞找到第二春，而且年紀大想退下來。飛爺向方太推薦佐治，但方太希望找新人加入SNK NEWS。鏡頭一轉，《新聞女王》的隱藏角色終於現身。黃宗澤出現在SNK NEWS大堂，跟Man姐遇上。兩人打招呼後，Man姐問黃宗澤是否對飛爺的職位有興趣。黃宗澤卻說︰「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王，沒有女王。」

大結局亦交代了各人去向。曉薇（何依婷飾）、Cathy（高海寧飾）在劇中為Prime Time主播位鬥生鬥死，最後竟雙雙離開新聞界。曉薇在仁心基金擔任院舍主任，Cathy就成為政府高官。張家妍（李施嬅飾）繼續留在新聞主播台上，更升職進駐了原先Man姐的辦公室。5位女主角Man姐、曉薇、Cathy、張家妍及劉艷（王敏奕飾）各自在不同崗位發展，更成為共飲一支水的好朋友。

（即時娛樂）