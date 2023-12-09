陳凱琳為甫旅遊相解畫 撐丈夫鄭嘉穎非雙面人 (16:04)

鄭嘉穎以湊仔為由缺席馬國明和女友湯洛雯的海外婚禮，令兩男的不和傳聞再被翻炒，而嘉穎太太陳凱琳（Grace）近日在社交平台上載旅行相，就被指在不和傳聞上火上加油。Grace今早（9日）出席活動時回應事件，說當日她在摩洛哥工作，趁休息時間感受當地環境、事物和美食。她說︰「香港環境大壓力，我上載照片只是想鼓勵大家，讓大家也感受摩洛哥的環境，藉此放鬆和減壓，沒想過會引發這些事。不開心？不會，大家聽到我的原因就會明白。很多事不會預計得那麼準確，我以後會留意，在適當時候分享或會有更好效果。」

對於丈夫被指措辭不恰當，Grace說︰「他說話向來簡潔。他永遠都是鄭嘉穎，對朋友或在工作上都是一個很精簡的人。他的這方面在某程度上值得我欣賞。他比較真性情和直接，因此在這次事件上被誤會了意思，但都已成過去。」

王賢誌（Vinci）在社交平台發文稱早跟幕前幕後兩個樣的雙面人沒聯絡，惹來外界揣測其矛頭是指表哥鄭嘉穎。Grace表示︰「我曾在工作時見過Vinci幾次，印象中他是很重情的人，重情的人希望每段關係和感情也能最好，我很欣賞他。他與嘉穎從小認識，或許在成長過程中少了見面和接觸，但希望他們能一直保持最好關係，多見面，多聊天。」Grace認為王賢誌沒有惡意，她被追問是否認為王賢誌所指的是鄭嘉穎時說︰「我不清楚，無論他是說我丈夫或其他人也好。（王賢誌指這個人雙面人。）他（鄭嘉穎）一直做自己，認識他的朋友都知道。」

（即時娛樂）