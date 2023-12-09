新聞女王｜高海寧變落水狗 與林正峰患難見真情 (16:35)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（8日）緊接Cathy許詩晴（高海寧飾）明知曉欣（陳若思飾）與曉薇（何依婷飾）關係，但仍堅持直播曉欣被追捕過程，結果播出曉欣被車撞死的畫面，導致SNK接獲大量投訴。懷疑Cathy在事件中另有企圖的Man姐（佘詩曼飾）為曉薇出氣，視Cathy如工人般差使，更在訂座食私房菜一事上為難Cathy。被Man姐處處針對的Cathy約飛爺（鄧智堅飾）飲酒吐苦水，獲飛爺贈上辦公室生存之道。飛爺指Cathy凡事做得太盡，爭上位也要適可而止，在公司沒朋友是咎由自取。Cathy下周將跌入更低谷，最終獲王偉（林正峰飾）伸出援手渡過難關，兩人更發展成情侶。

「東張女神」何沛珈在昨晚一集驚喜現身，飾演萬華排球隊隊長廖子珊。她表示拍攝前兩個月開始練習排球，練到雙手滿是瘀痕。談到首次拍攝出浴戲及喊戲，何沛珈說︰「當日拍攝時間比較趕，當時未開暖水，我沖咗個凍水涼。現場同事準備咗熱水同乾毛巾畀我，好多謝佢哋嘅照顧！嗰場喊戲係我第一場戲，仲要同佘詩曼、李施嬅同場，心情比較緊張。佢哋好好，提我要放鬆投入個角色，唔使諗對白，因為子珊已經喺我心入面，感受吓個角色諗咩就得。」

（即時娛樂）