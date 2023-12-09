中年好聲音2｜陳俞霏自爆失婚 林若盈唱歌送抑鬱症母親 (17:11)

選唱《失戀無罪》的陳俞霏（左圖）自爆婚姻失敗。獻唱《時間都去哪兒了》的林若盈將歌曲送給患有抑鬱症的母親。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《中年好聲音2》明晚（10日）播出新一集，進行第六部曲《廿一強全新賽制 動感/情感PK賽！》。21強選手將以「動感/情感」歌曲進行PK賽，根據上回合成績由高至低輪住揀選「動感/情感」歌曲及出場次序。完成PK賽後，成績較高一位直接晉級，較低者則跌落危險區，將共有3人被淘汰。

今集對戰組合有麥素華對周碧嘉、袁思樂對曾蜜詩、古淖文對朱博文、林若盈對譚輝智、安雅希對陳俞霏。全黑西裝上陣的俞霏獻唱《失戀無罪》，她透露唱這首歌的原因︰「前嗰排經歷咗好多事，導致婚姻失敗等等一系列嘅事，覺得揀呢首《失戀無罪》幾好，其實就算一個人獨身都可以好快樂，希望不負呢個舞台同埋自己。」

獻唱《時間都去哪兒了》的林若盈將歌曲送給患有抑鬱症的母親，她眼濕濕地說︰「作為抑鬱症患者嘅屋企人，其實有好大壓力，時間過得好快，當我回頭睇我媽咪嘅時候，真係發現佢老咗，想同大家講，就算同屋企有咩誤會，其實係可以好好溝通一吓。」主持車婉婉感觸淚目︰「情緒病喺香港纏繞好多人，佢哋屋企人係好大壓力，大家要支持佢哋嘅屋企人。」

獻唱《結他》的朱博文重提自己崎嶇不平的追夢故事，他預科畢業後考入香港演藝學院，也同時參加了一個歌唱比賽。因學院不准學生在有合約的情况下入學，朱博文於是放棄學業，惟最後也在歌唱比賽上落敗，令人生跌落谷底。博文多年後重拾音樂夢，是為了天上的姐姐，他說：「本身冇再諗過唱歌，但今年3月頭，我姐姐離開咗，今次參加呢個節目，我行返出嚟做呢件事，係希望喺天上嘅姐姐睇到會為我驕傲。」

（即時娛樂）