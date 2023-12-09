Twins宣布明年紅館演唱會再加開4場 12場打破個唱紀錄 (17:39)

Twins早前宣布將於明年1月舉行紅館演唱會，門票優先訂購爆滿後已宣布由原本的6場加開至8場。演唱會門票上月22日公開發售，8場門票於半小時內被搶購一空。Twins今天（9日）宣布再加開明年2月1至4日的場次，4場門票將於15日（下周五）城市售票網公開發售。

蔡卓妍（Sa）和鐘欣潼（嬌）開心演唱會再加場，阿Sa說︰「救到我燃眉之急，我真係好唔夠飛﹗我之前仲用飛行里數去換番自己演唱會啲飛，換完都唔夠，幫唔晒朋友訂。依家再加場，咁即係有救啦，哈哈﹗唔使啲朋友唔開心，話我辦事不力。歌迷都不停留言話搶唔到飛想喊，所以我哋今次特別為佢哋籌備一場歌迷會專場，希望大家可以嚟同我哋一齊共度22周年呢個咁值得紀念嘅日子。」阿嬌續說︰「聽到再加場既愕然又驚喜，覺得係一個突破。做咁多場 ，我都有啲擔心體能，但會盡全力！我已開始戒肉，只食菜同海鮮，同埋記緊歌詞同排舞。」

12場演唱會打破了Twins以往演唱會場數的紀錄，阿Sa表示︰「唔好講咩紀錄，我只會諗趁行得走得，做到就做多幾場，再老啲唔知自己頂唔頂到，做到就做囉。我兩個月前已經開始管理自己，食緊健康餐、練體能，依家瘦咗好多。我唔可以只係瘦，都要有體力，所以不停做運動增肌肉量。本來唱8場，我同阿嬌話不如一氣呵成唱晒佢，免得好似蝕咗度氣咁，但依家12場就會中間有休息日，唞一唞再做，狀態應該會好啲。 」

演唱會總監馮貽柏就近日有社交平台帖子稱Twins演唱會聘請保安、檢票員等職位，澄清公司沒就演唱會進行任何招聘，籲歌迷勿受騙。

（即時娛樂）