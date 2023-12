柳應廷新歌MV化身天使 用溫柔拯救男主角 (18:19)

柳應廷將於明年2月推出黑膠唱片《I am the I》。(大會提供)

柳應廷(Jer)推出新歌《大海少年》,歌曲由Serrini及Him Hui@The Hertz作曲、小克填詞,是一首讓大家在沮喪絕望之時,陪伴大家的窩心打氣歌。Jer在很久以前已收到Demo,一聽旋律已感受到當中的溫暖。他說︰「Serrini好似一個媽媽,會教育佢嘅粉絲道理。佢嘅歌亦陪伴我渡過唔開心嘅日子,聽完即刻多好多力量,所以一直以嚟都好想做到咁有力量嘅歌。依家搵到佢寫,成件事好巧合。呢首歌好想帶畀大家一啲力量、希望,就算生活幾唔好,你都唔會覺得你自己一個,同行仲有好多人,至少仲有我。」

Jer在MV中飾演天使,向飾演失業漢的林子傑作出提點,令他在絕望之時想起小時候的自己(黃梓樂飾)獲爸爸(林耀聲飾)以帆船玩具教曉人生道理。Jer說︰「我喺MV入面提醒主角,爸爸同佢玩帆船,其實係想教識佢一啲道理。小朋友有時唔知道,覺得純粹係一隻船,其實爸爸由佢當時已教佢乘風破浪嘅道理,希望佢長大後諗番,會發現爸爸曾經教過一啲咁有道理嘅事。應用喺長大咗嘅主角身上,希望佢唔會因為生活上嘅一啲唔順利而放棄,唔好忘記初衷。」

談到早前宣布明年2月面世的黑膠唱片《I am the I》,Jer表示︰「出黑膠碟係我由細到大嘅夢想,覺得除咗聽之外,黑膠嘅封套同入面都超值得珍藏。」對於成為首位推出個人專輯的MIRROR成員,Jer說:「出碟對於我嚟講係一件唔容易嘅事,身為歌手要出一隻碟畀自己同粉絲珍藏,我已經計劃咗呢個項目成年,終於出到,正,太開心!」《I am the I》正於各大唱片舖及網上商店預訂,預計2024年2月發貨。

