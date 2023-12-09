柳應廷新歌MV化身天使 用溫柔拯救男主角 (18:19)

柳應廷（Jer）推出新歌《大海少年》，歌曲由Serrini及Him Hui@The Hertz作曲、小克填詞，是一首讓大家在沮喪絕望之時，陪伴大家的窩心打氣歌。Jer在很久以前已收到Demo，一聽旋律已感受到當中的溫暖。他說︰「Serrini好似一個媽媽，會教育佢嘅粉絲道理。佢嘅歌亦陪伴我渡過唔開心嘅日子，聽完即刻多好多力量，所以一直以嚟都好想做到咁有力量嘅歌。依家搵到佢寫，成件事好巧合。呢首歌好想帶畀大家一啲力量、希望，就算生活幾唔好，你都唔會覺得你自己一個，同行仲有好多人，至少仲有我。」

Jer在MV中飾演天使，向飾演失業漢的林子傑作出提點，令他在絕望之時想起小時候的自己（黃梓樂飾）獲爸爸（林耀聲飾）以帆船玩具教曉人生道理。Jer說︰「我喺MV入面提醒主角，爸爸同佢玩帆船，其實係想教識佢一啲道理。小朋友有時唔知道，覺得純粹係一隻船，其實爸爸由佢當時已教佢乘風破浪嘅道理，希望佢長大後諗番，會發現爸爸曾經教過一啲咁有道理嘅事。應用喺長大咗嘅主角身上，希望佢唔會因為生活上嘅一啲唔順利而放棄，唔好忘記初衷。」

談到早前宣布明年2月面世的黑膠唱片《I am the I》，Jer表示︰「出黑膠碟係我由細到大嘅夢想，覺得除咗聽之外，黑膠嘅封套同入面都超值得珍藏。」對於成為首位推出個人專輯的MIRROR成員，Jer說：「出碟對於我嚟講係一件唔容易嘅事，身為歌手要出一隻碟畀自己同粉絲珍藏，我已經計劃咗呢個項目成年，終於出到，正，太開心！」《I am the I》正於各大唱片舖及網上商店預訂，預計2024年2月發貨。

（即時娛樂）