爆裂點｜張家輝影帝神級演技 30秒層次式展現8種情緒 (20:07)

張家輝在其主演的電影《爆裂點》中飾演遊走於各人之間以作緩衝角色的邦SIR，同袍、線人、家人也需要他的幫助才能解決問題，當中亦包括他戲中的兒子丘梓謙。他在片中與家輝的父子關係惡劣，認為父親拋妻棄子愧對自己，家輝則希望盡力補救與兒子的關係，因此每當兒子有難也會放下工作，不顧一切拯救兒子。

電影中有一場戲講述家輝的手機傳來一段關於兒子的視頻，他看到後情緒崩潰到極點。他在短短30秒內將各種不同情緒有層次地演繹出來。家輝最初收到不明來歷的視頻時極度困惑，繼而震驚、難以置信，眼神變得惶恐。他之後開始激動、驚慌，眉頭緊皺，呼吸也開始變得困難。極度傷心的他眼裏開始有淚水在打滾，繼而發出一聲悲痛欲絕的咆吼，完全接受不了眼前所見的事，臉上露出極度悲痛卻又無能為力的表情，最後一聲長呼、抽搐，情緒徹底崩潰，終於不支昏倒。

家輝拍完這幕後需要一段時間平復心情，他在拍攝現場呆呆坐着，工作人員遞上紙巾也不要。他事後表示拍攝這場戲前沒特別準備︰「林超賢早已構思出這場戲，他預先通知了我，我一直將這場戲放在心內，真的太沉重了！直至真的拍攝完成，好像將心頭大石放下，一下子回不過神來！而且這一段戲之後，我還要緊接再拍暈倒後的反應，所以拍完那一刻仍然未能反應過來！我早就習慣了林超賢，次次都『杰撻撻』﹗」

（即時娛樂）