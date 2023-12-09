共建美好社區大匯演｜草蜢讚《亞洲超星團》練習生充滿活力 (22:50)

草蜢今晚在《共建美好社區大匯演》上獻唱《我們》，稱眾多歌手跨台演出十分難得。他們有留意一班《亞洲超星團》練習生，覺得他們充滿活力。蘇志威是超星導師之一，因此對部分學員有認識。他說︰「其中兩位練習生是朋友的小朋友，就是歐陽妙芝兒子方玉亨及和洪欣兒子張鎬濂。我也認識丁子朗和冼靖峰。（看好他們嗎？）只是比較認識。」蔡一智笑自己當年太早出道，羨慕新一代男星也高大。

今晚有份參與演出的《亞洲超星團》練習生當中有香港代表張鎬濂、方玉亨、丁子朗及冼靖峰，方玉亨更獲母親歐陽妙芝到場打氣。張鎬濂稱賽前已認識方玉亨︰「亨亨想做練習生，透過他母親（洪欣）經介紹找到我，因為知道我有參賽經驗，大家有照應。」以星二代之名參賽，張鎬濂直認有少許壓力，好處是得到更多人關注，但他的自我要求更高，覺得做到80分才算合格。他表示父母有留意其表現，覺得他有進步，但為免他飄飄然，不會說出口。

方玉亨在「初印象人氣排名榜」排名26，他自言排第26名已很開心︰「其他參賽者也很有經驗，我以為自己會排名很低。多謝鎬濂幫忙，他是我第2個哥哥。他在上海帶我去吃三文魚飯，但塞車1小時，很難忘。」丁子朗自爆為拍節目2日2夜沒睡覺，張鎬濂承認排練和錄影時間密集，只能趁有空時小休。方玉亨自言爆出壓力瘡，感激母親在身邊支持。

（即時娛樂）