思家大戰｜Captain Nancy做主角 薛家燕重演《食神》經典場面 (12:05)

由李思捷主持的《思家大戰》第3季，今（10日）晚播出一集，有「Captain Nancy」薛家燕、「三姐」蕭秀香任雙隊長，2人率領楊潮凱、林正峰、「名廚」許美德師傅合組「溜走的真味」隊，對戰由隊長「二嬸」亞芳帶領的「東莞友二嬸」隊，與侄子HUGO、妹妹Aimee、朋友益華及女兒婷婷齊齊玩。思捷透露過往與王祖藍、阮兆祥到東莞為「福祿壽」開騷，獲二嬸送上雞、乳鴿、荔枝等地道美食給他們及工作人員探班，令他回味無窮。

家燕姐與三姐合作的全新飲食節目《溜走的真味》即將推出，家燕姐透露在潮州、汕頭拍攝期間嘗盡美食，更自封「食神」。家燕姐問問題險考起思捷：「你唔覺得我好似肥咗啲咩？」轉數快的思捷醒目回答：「冇呀冇呀，好苗條呀！」他隨後問現場人士：「家燕姐靚唔靚呀？」全場報以熱烈掌聲。

曾在電影《食神》演活經典角色「味公主」的家燕姐，應思捷要求神還原戲中超經典對白：「嘩！嘩！我未食過，咁好食嘅叉燒呀！」家燕姐七情上面，未玩遊戲已炒熱現場氣氛，思捷也忍不住高喊「I love you」。

今集問答環節繼續勁多笑位，問到「乜嘢日子要一家人齊齊整整食飯」，兩隊輪流答對「中秋節」、「過年」、「做冬」等答案；「溜走的真味」隊的薛家燕卻驚爆「真心話」暗藏玄機，連思捷也大讚答案有創意；另一條問題：「演藝界有地位嘅男藝人會畀人叫阿哥，例如有『乜』哥？」5個參考答案看似容易，兩隊卻結果僅答中「叻哥」、「發哥」，思捷大爆其餘答案全部是家燕姐朋友，究竟她能否答中呢？此外，其中一條問題「除咗細路哥同細路仔，上一輩點樣叫BB仔？」「溜走的真味」隊的兩位隊長家燕姐、三姐先後答錯，潮凱一擊即中答對，更在眾人面前自嘲是長輩，認真大膽！

（即時娛樂）