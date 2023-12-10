唔滾唔知有料到｜廖慧儀捉魚勁驚青 伍韻婷計時飲「頭啖湯」 (14:40)

廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）再度拍檔出擊。明日（11日）J2播出的飲食旅遊節目《唔滾唔知有料到》，她們在15集節目中，走訪台灣、澳門、香港、北京、重慶、長沙，品嘗40多種不同款式火鍋，為「滾」一字作出新定義。

本星期她們先推介台灣「滾」的好地方。廖慧儀及伍韻婷首站來到花蓮，品嘗阿美族石頭火鍋，Jessica和Juliana要跟阿美族人到河邊捕魚，作為火鍋湯底的靈魂。想不到拍過《港女野人》外表看似「好打得」的Jessica，在捕魚時表現驚青，不斷說：「我驚碰到魚」，碰到一塊樹葉以為是魚，已經嚇到「𠵱嘩鬼叫」，拍檔Juliana忍不住說：「你玩嘢呀﹗」幾經努力終於搵齊食材，可以開爐煮食。

阿美族石頭火鍋特色，是先將所有食材放入竹筒才倒入高湯，接住將燒至高溫500度的石頭，直接放入湯中，5分鐘就可以有得食，非常原始但非常鮮美，她們吃到舔舔脷。

後晚（12日）2人享用到台灣必食的薑母鴨火鍋。原來不止演戲有不同層次，歎薑母鴨火鍋，也分成3種層次。一坐下便要喝「頭啖湯」，可以嘗到湯頭帶住滿滿酒香。接住再煲5分鐘後，此時酒精已散發，取而代之是濃厚薑味濃湯，有暖身養胃功效。最後一種吃法是放入椰菜煮，用意是吸收薑及鴨肉精華湯汁，椰菜的清甜可以減膩，又是另一番體驗。

Juliana受訪時表示︰「未試過咁濃薑味湯底，諗到用薑（湯）做火鍋好特別。」Jessica盛讚食火鍋都可以好有內涵，她說︰「成件事好有儀式感，好似一上枱要飲第一碗，5分鐘後要飲第二碗，成個過程同Juliana計時先得，火鍋都有佢本身文化，唔係好似香港咁一次過放晒所有食材落去。」

（即時娛樂）