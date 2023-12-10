徐若瑄40歲懷孕 為保BB安全 屁股打逾300針 臥牀5個月 (16:15)

據台灣傳媒報道，48歲的徐若瑄和新加坡富商老公李雲峰，已於上月簽字離婚，結束9年夫妻情。據報道稱，由於兩夫婦分別在新加坡和台灣各有各忙，加上性格不合，故協議離婚，而徐若瑄對傳離婚一事暫未有回應。

李雲峰和徐若瑄婚後育有1子Dalton，Dalton眨眼已8歲。2015年徐若瑄懷孕，她前年趁囝囝6歲生日時，曾在Ig發長文憶述當年懷孕狀况：「2015年不能下床的那五個月，吃喝拉撒睡都在床上，特別是拉撒的部分都需要人協助，一開始好困難，努力說服自己放下尊嚴，過了心裏那關後，開啟我不可思議的臥床人生。

不能走動、為了小子又要吃很多營養的東西，直接很不客氣的给它胖了25公斤。最怕打針的我，用盡全力要保你安全，打了三百多針，屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針。」

「為了保住你性命不讓你未成熟太早出來，你日漸長大、我越躺越低直接倒頭栽！也必需補充很多水份給你，日日躺著吃喝湯湯水水...雖天天伴隨著嘔和逆流，也成功忍住沒把營養吐出來。

生完你因為太久没走路，雙腿肌肉無力萎縮，面對蹲下去站不起來的無能為力和沮喪，咬牙忍痛復健了半年以上，但也從此養成了健身的好習慣。

面對這一切考驗，我沒有半句怨言。我相信保持樂觀和正能量是最棒的胎教，我不能給你一個憂鬱的母親！我不怕辛苦不畏懼，一心只要能保你平安健康！我很驚訝母親無私的愛，竟能如此堅毅堅定。」

相關新聞：徐若瑄驚傳離婚 跟李雲峰9年夫妻情斷

（即時娛樂）