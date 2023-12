next

莫文蔚(Karen)今天(10日)現身沙田馬場,為賽馬活動擔任表演嘉賓,一身黑色型格打扮的Karen連唱3首歌《The Way You Make Me Feel》、《忽然之間》和《呼吸有害》,並走近跟現場馬迷和到場粉絲打招呼:「香港朋友,你們好嗎?很久不見,今日好開心為大家獻唱。」當她聽到台下歡呼,立即回應:「嘩﹗好有紅館Feel,多謝大家。」

首次到馬場表演的Karen被問到,會否趁機下注?Karen說:「我不懂賽馬,但很喜歡馬匹溫馴,以前一家人經常欣賞賽事、運動和游水,因為爸爸是會員,重遊這個地方勾起很多回憶。」

她又稱個人展覽「莫后光年」先後在香港、北京和台灣舉行,之後會巡迴到上海及更多地方,每個地方都會加入不同元素,希望跟粉絲集體回憶,她說:「早前台灣站展出拍MV《沒時間》穿過的旗袍,我很喜歡將以前的服飾保存好。(旗袍仍穿得下?)可以,媽媽留下來的旗袍我現在也有穿,全靠媽媽遺傳優良基因,我食極都不肥。」

提到其外籍老公近期勤學國語,Karen指對方陪伴到內地工作,已能用國語與人簡單溝通,又學認寫中文字,笑說:「他已識唱我首《忽然之間》,唱卡拉OK時有表演過。」

