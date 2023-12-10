蔡穎恩由𡃁模到人妻 入行14年 恨組女團 盼影大肚寫真留念 (23:15)

蔡穎恩（Evelyn）從𡃁模組合八模兵團起步至今，已入行14年，出過寫真、參演過電影，加入寰亞後拍劇機會大增，邊做好人妻為生B努力，邊繼續為演藝工作打拼，她表示有意加入女團，以及與好友陳嘉寶（Anjaylia）合作清談節目。

轉眼已入行14年，當年的𡃁模已成為人妻，Evelyn仍覺得演員工作很有趣，每次接觸到新角色，都認為是新挑戰，亦希望嘗試不同工作，她說：「回望這段日子，試過做的很多，想做的仍有很多，所以會繼續做，只要大家不嫌棄，就會繼續見到我，最想挑戰飾演如韓劇《The Penthouse》奸角 ，因為我工作起來好專業，其實鏡頭後會很怕尷尬和低調。還有想當旅遊節目主持放眼世界，加入女團唱歌跳舞也想試。」

Evelyn於公司網上頻道主持節目《衫P》，早前因拍檔林皓霆（Charles）離世而停擺，她表示會否再主持網上節目，要看公司安排，問是否因好友離世而再沒有心機拍網上節目？她說：「也不是，我會帶住他好好的精神，會繼續好好生活和好好工作。」

對於再拍寫真Evelyn斷言拒絕，她說：「其實我覺得拍寫真，是一件好有趣的事，雖然現在回看好怕醜，但都是人生里程碑，也是好好紀念，現在誰想看我呢？我都想看後生啦，如將來大肚，我會拍一輯寫真送給自己。」

與Anjaylia的友誼由八模兵團開始，第2本寫真更是二人合輯，Evelyn表示也希望和這位好姊妹再合作，她說：「好似《今夜不設防》這類節目，請嘉賓傾偈好開心。」

服裝: MARNI

首飾: BVLGARI

髮型: Milk@XENTER

場地：Artisan Lounge

欲知專訪詳情，請留意明天（12月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）