王賢誌避談表哥鄭嘉穎 稱再講就悶：件事應該告一段落 (20:03)

Vinci和他的一班「囝囝」出席「一點粉紅 2023」活動。（林蘊兒攝）

王賢誌（Vinci）、陳凱詠、梁釗峰、《全民造星V》季軍陳鎮亨、Lolly Talk及Nowhere Boys等，今天（10日）出席於西九文化區藝術公園舉行的「一點粉紅 2023」活動。

王賢誌（Vinci）帶《仔仔一堂》的一班囝囝，並合唱幾首題材有關同志的歌曲。他又透露正籌備拍第2輯《仔仔一堂》，上台呼籲有興趣的人士參加。

提到表哥鄭嘉穎最近被追問因何缺席馬國明海外婚禮時，他以忙於湊仔及「嘥時間」為由來回應，隨即傳出鄭嘉穎與馬國明及其他「鐵馬家族」成員關係決裂鬧不和。身為太太的陳凱琳亦為幫手解畫，撐丈夫真性情和直接才惹來誤會。

Vinci日前於社交平台發文，沒有指名道姓稱有人「雙面人」及「日久見人心」，惹網民猜測他暗諷鄭嘉穎。Vinci今天被追問此事，明顯有避忌：「我沒有講過是他（鄭嘉穎），這事應該告一段落，再講就悶，希望事件完結。」

他避談有否跟鄭嘉穎聯絡，只說自己忙，因此與好多人也少了聯絡，同時他亦拒評鄭嘉穎為人：「今日不講『直』的人，問我攣的就講。（被屈到孿？）不關我事，也沒有興趣去知。」他承認近期心情一般，因家人身體不適，加上準備過年又要籌備新節目很忙碌，才觸動他發表言論。

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（即時娛樂）