呂爵安轉玩Threads講真心話 回應「爵屎」被指無禮一事 (11:13)

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日被發現查看港產AV女優素海霖（日本藝名絵麗奈）的Ig限時動態，而惹網民熱話，事件傳開後，Edan也在自己Ig限時動態大方承認：「睇吓story啫，我都好歡迎大家睇我story㗎，大家食完花生都要記得一陣睇《社內相親》啊！」

昨日（10日）Edan忽然轉向Threads貼相及發長文抒發感受，他寫道：「看見很多人都在threads裏暢所欲言，甚麼都可以亂說亂分享一通 ，而我為甚麼這麼久沒有玩threads，因為對我而言這裏跟ig沒分別啊。我還是不能想說甚麼就說甚麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞，但我今（昨）天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享甚麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了嗎？」

其間有人留言稱「鏡仔進場 大家可以另覓新淨土了」，之後Edan提到外界對MIRROR或成員的負面觀感，但他先強調自己是「亂噏Mode」：「好老實講外界/鏡圈外好多時都會驚咗 negative feeling's towards 鏡仔/鏡粉/鏡仔粉，大家可以選擇唔理dun give a _，哩（呢）個都係個客觀事實，所以可能有時我哋都要反思下點解會咁同點樣，盡量唔好俾到啲唔好嘅印象其他人（禾甘duck ng duck？）」

為免大家誤會他的意思，Edan再發長文解畫：「我意思係我哋令人有唔好嘅感覺，肯定係有原因的（唔計haters，haters就試（是）但啦），嗰個人可能係我，可能係你，亦都可能唔關你/我事，例如可能我表演水準未夠好/唱歌走音/演戲未夠叻/咬字未夠好，咁就會令人有一個印象喺到（度）。而我要做嘅就係下次做好啲，而希望大家會見到。如果我心態永遠只係『你唔鐘（鍾）意就算囉Bye，你一定係hater。』咁我永遠都唔會可以做得更好，令人改觀。」

Edan再直接舉例：「我前排solo concert完咗之後merchandise嘅同事同我講：『你啲fans真系（係）好冇禮貌。』 冇禮貌嘅未必係睇緊哩篇文嘅你，但當有其他人係咁嘅時候，人哋對『爵屎』嘅印象就會變成冇禮貌。又例如前排我fansclub要重組，我見到好多又起底又嘈交又咩有個mma group大家係咁不斷互相惡意攻擊。甚至最後5強其中一隊候選人，托同事送禮物俾我又被扭曲成『賄賂』定唔知咩。哩（呢）啲所有一切都係我最唔想見到嘅嘢，點解要咁呢？所以可能只要大家都做好少少，互相提點，互相尊重，有禮貌地去表達觀點可能大家對我哋嘅印象都會好啲。」

Edan又明言不知道自己是否可以很Real，因為實在有太多事要顧慮：「但我又真係好想講，同埋既然演唱會都講咗要做『ED偶像』，咁我就講下啦，明嘅就明，唔明嘅就點都唔會明~（都幾搞笑無聊蒲下頭無啦啦變咗咁）。」

（即時娛樂）