中年好聲音2｜安雅希穩中求勝揮低陳俞霏 古淖文「撈」味回歸變尹光 (12:27)

歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（10日）播出一集，是第六部曲《廿一強全新賽制 動感/情感PK賽！》上半場，經過一輪激戰，安雅希與古淖文同樣獲得全晚最高分的86分，麥素華被淘汰。

獻唱《心如刀割》的安雅希VS獻唱《失戀無罪》的陳俞霏，最終獲得86分的安雅希以4分之差揮低俞霏，直接晉級！安雅希透露原本想挑戰唱快歌，但因今次是PK賽的關係，為求安全最終選擇唱情感歌。上回合獲得破紀錄93分的安雅希，今次的演出雖然不及上次的表現，但仍有不俗發揮，張佳添笑言：「有個唔係太高興地方，就係點解隻歌咁短，覺得唔夠喉！」

肥媽同樣指未夠喉，更從口袋中取出紙巾笑言：「你知唔知我袋定嚟，但隻歌太短，冇整到我喊，上次你割到我好勁，喊到我鼻水都流埋，但今次冇用到，你檢討下。」場面搞笑。

獻唱《失戀無罪》的陳俞霏收埋招牌Hyper個性，惟她的高音仍被指吵耳，周國豐說：「高音嘅位係聽得出有啲嘈同埋吵耳。」陳慧嫻則持不同意見，她說：「你把聲好清、好脆、好響，佢哋可能覺得你爆，但我覺得係你性格嚟，Overall嚟講我係鍾意。」俞霏最終獲得82分。

「最強素人」譚輝智於本回合再度發功，深情獻唱王力宏的《Kiss Goodbye》，婉婉直言他膽生毛竟敢挑戰王力宏的歌曲，肥媽亦為他捏一把汗：「一睇到王力宏，擔心你會唔會揀錯歌，但你真係唱得好入戲，真係好鍾意輝智，你令到好多素人有希望。」封輝智為「羅啟豪2.0」的張佳添再度大讚：「你嘅潛質可以向羅啟豪方向邁進，你係一塊再要雕琢嘅玉，雕琢完之後就係塊翡翠！」

古淖文今集「撈」味回歸，獻唱《Monica》時又唱又跳，帶動全場氣氛，最終還是獲得86分。曾讚古淖文有巨星風範的陳慧嫻笑言：「你話要減江湖味，但始終都喺度。」伍仲衡則說：「你每一個字後面都有個『啊』字，呢啲我通常係聽尹光先聽到，但你又冇尹光嗰種個人Style。」肥媽加把嘴說：「我好少同意佢（伍仲衡），但我都同意，唱到有啲粵曲Feel。」

（即時娛樂）