《通靈之王2》5強淘汰賽重現 尋找凶宅 福皓情緒不穩落淚 (12:48)

福皓或楓燧透過3個單位的平面圖和影片，找出哪個單位是真．凶宅，以及猜凶宅曾發生過什麼命案！（大會提供）

《通靈之王2》進入白熱化階段，今晚（11日）播出一集是5強淘汰賽，參賽者包括 「玄學大叔」振鴻、「雷電道長」楓燧、「天眼通」四哥、「驅魔術師」法鵬和「靈力練習生」福皓。

本回合將重現上輯經典環節搵凶宅，5強參賽者透過3個單位的平面圖和影片，找出哪個單位是真．凶宅，以及猜凶宅曾發生過什麼命案！「天眼通」四哥以扶牆感應各屋內環境，之後他鎖定答案並說：「摸屏幕感受間屋時，見到個好模糊影像，有個人喺廁所度諗唔開，思維好亂，做咗一啲自己控制唔到嘅嘢。」

「驅魔術師」法鵬看完3個單位的短片後，他直言：「實話實說，三間房裏面都是有靈體，有一間問題不是特別大，有兩間有長駐的靈體！」「玄學大叔」振鴻以八字與卜卦計算答案，他卜出其中一個單位的結果是全陰卦，更推出單位的事主為女性。

「靈力練習生」福皓看凶宅片段期間突然情緒不穩，眼濕濕說：「睇到係跳樓，一個小妹妹由客窗跳落去。」「雷電道長」楓燧以龜殼和3個銅錢進行卜卦，最離奇是其中一枚銅錢竟然掉了在地上，楓燧直指此乃一百次都不會出現一次的罕見現象，他依卦推測事件涉及一男一女的殉情事件，直指2位事主命格似足梁山伯與祝英台和《紅樓夢》的賈寶玉與林黛玉！

至於明晚（12日）播出一集是4強淘汰賽，今次將走出錄影廠去到元朗深山比賽！本回合將有重量級神秘嘉賓驚喜現身，四強參賽者要隔着黑幕測出神秘嘉賓的真正身分。四強參賽者在黑幕前各施各法，有人推測神秘嘉賓曾演出處境劇《愛．回家》，亦有人推測是80、90年代的當紅炸子雞，並指其戲路比較偏門。

（即時娛樂）