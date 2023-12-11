薛家燕林盛斌齊跳「花花舞」掀高潮 讚Bob勤力唔怕蝕底 (13:15)

Bob被家燕姐爆他晚上不停做：「如果唔係點會有咁多個仔女？都唔知邊到有咁多精力！」（大會提供）

林盛斌（Bob）主理的《The Bobfather 棟篤笑 2023 澳門站》，日前在澳門倫敦人劇場結束，這亦是Bob林盛斌化身「Bobfather 」的第8站巡演。Bob找來薛家燕（家燕姐）擔任表演嘉賓，全場唱《皆大歡喜》外，2人又跳韓國女團Blackpink的花花舞。

Bob和家燕姐緣起20年前，他第一次有機會在電台負責節目環節《一個好人》，Bob說：「節目去訪問一啲弱勢社群，睇下有冇機會幫到佢哋，家燕姐同台長講我做得好好，畀咗好多信心我、仲畀咗好多機會、好多鼓勵、好多力量我，係我圈中大恩人。」

家燕姐聽後隨即拍拍Bob，直言好欣賞他，因為當年自己只是「得把口」，真正幫老人家搬上搬落是Bob，說：「我好欣賞Bob! 佢做事不但好勤力，仲好實事求是、唔怕辛苦同蝕底，幫到人就去做。」

家燕姐愈講愈興奮，更爆Bob喜歡半夜三更打電話給她，日頭又做，夜晚又做，續說：「佢身兼多職，日頭會sales、廣播、電影，夜晚又不停做...如果唔係點會有咁多個仔女？都唔知邊到有咁多精力！」全場大笑。

另外，Bob在每場巡演中，隨以自身經歷、自嘲以鼓勵大家勇於面對逆境，又加插與觀眾互動，現場競投Bob加持過的「Bob牌」，並由他親手為善眾戴上，誦經時，全場笑聲震天。

（即時娛樂）