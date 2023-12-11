62歲張學友紅館個唱表現一字馬 盼破胡楓紀錄：90歲仲開演唱會 (15:32)

學友說：「如果我可以開到70+演唱會，你哋都要好好保持自己身體健康，7年後再喺呢度見面。」（大會提供）

學友在香港場演唱會會兩日休一日，他表示是經過精密計算，這個安排是最好。（大會提供）

歌神張學友第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》香港站，昨晚（10日）在紅館開鑼。

來到香港站首場，亦是《張學友60+巡迴演唱會》第67場，舞台以三面台呈現。開場以巨型LED熒幕，投放出立體海浪影像，學友在LED熒幕若隱若現出現，一邊唱着《留住這時光》，為演唱會揭開序幕。

一班舞者其後伴隨身穿全黑皮衣造型的學友，氣勢登場演繹出《Ooh La La》，在升降台上跳舞，歌曲最尾配以銀色紙條散落觀眾席，帶動全場氣氛。緊接學友踏上古董車頂唱出《馬路英雄》，加上20位舞者傾力演出，型格賣力演出掀高潮。

換上藍色絲絨高貴西裝的學友，唱出多首經典慢歌《我應該》、《等你等到我心痛》、《深海》、《三天兩夜》，其中學友在演唱《我應該》中，加插吹口哨部分；當他唱《等你等到我心痛》時，播放學友與舒淇拍攝劇情片段，結尾還有金燕玲出現，這個影像豐富了歌曲視覺部分。

台上以LED熒幕造成開啟大門，學友換上深綠色西裝，和戴上紳士帽跳唱《交叉算了》，繼以音樂話劇形式唱出《Double Trouble》，唱罷《我真的受傷了》後，學友跟大家打招呼：「大家好嗎？山頂嘅朋友好嗎？每次嚟到紅館，唔講呢句唔舒服。

今次香港場演唱會兩日休一日，經過精密計算，咁樣安排係最好。今日係巡迴演唱會第67場，返到嚟香港冇咁緊張，但始終有一種壓力。因為第一次做三面台咁近距離，好想伸手同大家握手。另外一個緊張係，好多朋友睇住我大，60+係一個乜嘢概念？開完半世紀演唱會，今次再開60+演唱會，眨吓眼就已經到咗60歲。」

其後，學友即席在台上表演一字馬：「首先，我係屋企試一試60歲都仲可以做到（一字馬），開始冇咁驚去諗，我係咪可以開到一個60+演唱會？今次開到非常之開心。今次夢想成真，希望大家唔好放棄自己夢想，原來係得嘅！我𠵱家仲諗緊係咪可以開70+演唱會，唔知得唔得㗎，我會一路拉筋。

如果大家覺得今晚睇完，下次都仲會睇嘅話，我嘅目標係打破修哥（胡楓）紀錄，90歲仲開演唱會。希望我到90歲嘅時候，仍然可以攞住支咪唱。不如係度做個約定，如果我可以開到70+演唱會，你哋都要好好保持自己身體健康，7年後再喺呢度見面。」

學友透露自己由1984年開始入行，1987年開第一個演唱會，到今次已是第10個演唱會，所以這次想帶特別創作和音樂給大家。

其後，學友表示近年推出新歌，包括《日出時讓街燈安睡》和《又十年》，更在熒幕上呈現學友逐漸變老的樣子。及後，當學友唱出《愛是永恆》時，台上呈現壯觀亮麗煙火，觀眾目不暇給，學友換上純白西裝再次出場，為大家送上《過敏世界》。

安歌部分，學友唱出《李香蘭》、《她來聽我的演唱會》，每次前奏旋律一響起，大家都在歡呼。學友坦言：「其實我好驚，我驚我遞mic出嚟冇人唱，唔知係咪因為今次三面台，大家坐得好近，你哋今（昨）日唱得特別大聲。我係1985年出第一隻唱片，到1990年大家聽到《每天愛你多一些》先更加認識我。」

接着全場大合唱《每天愛你多一些》，學友既開心又感動，最後以一曲唱《吻別》完場。

（即時娛樂）