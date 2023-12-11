《燈火闌珊》無緣角逐奧斯卡 香港電影製片家協會感遺憾 稱事件罕見 (17:50)

第96屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月10日，由張艾嘉﹑任達華﹑周漢寧和蔡思韵合演的電影《燈火闌珊》，原先代表香港角逐「最佳國際影片」獎項。

據外媒報道，今屆合共92部電影報名角逐該獎項，惟最後讓會員投票候選名單，只有88部符合資格電影，《燈火闌珊》未見在候選名單上，疑離奇被DQ，意味香港無緣角逐該獎項。

香港電影製片家協會今天（11日）下午5時許，在社交平台發出聲明：「致 燈火闌珊有限公司：本會經過新一屆遴選委員會在公平公正，根據以往一直既定的程序，選出『燈火闌珊』代表香港參加『第96屆奧斯卡最佳國際影片』參賽，但最近不幸獲取奧斯卡通知，『燈火闌珊』未能代表香港參賽，主要原因不會仍在了解中。 查『燈火闌珊』經大部份遴選委員選出代表香港參賽，眾望所歸，今次未能參賽，實屬可惜，事件非常罕見及令人十分遺憾。」

而《燈火闌珊》的官方社交平台亦轉發香港電影製片家協會的相關聲明，並寫道：「本劇組今早收到『香港電影製片家協會』通知：《燈火闌珊》未能成功晉身『奧斯卡最佳國際影片』的候選名單之中，原因未明。劇組深感可惜之餘，也靜候協會和奧斯卡方面進一步說明。多謝各方關注。」

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（即時娛樂）