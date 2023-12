台灣女星范瑋琪(范范)今午(11日)在社交平台貼出舊照,公布范媽媽離世消息:「恩重如山,謝謝媽媽,辛苦了,好愛妳﹗See you on the other side」,范范上月初在社交平台曾貼出母親75歲生日時臥病在牀照片:「沒有媽媽這些年的陪伴和鞭策,我不可能有動力走到現在。媽媽在今年六月時動了一個大手術,還好發現即時撿回一命。媽媽被類風濕關節炎和糖尿病折磨了多年,最喜歡滑手機的她也因為關節變形不能再使用手機了...媽媽就是我們家的珍珠,我愛妳媽媽,加油,我會一直陪著妳。」

范瑋琪去年10月才送走享壽100歲的奶奶,2個月後又傳來噩耗,范爸爸於12月4日不幸跌倒猝逝,享年75歲,如今范媽媽也病逝,范范於14個月內失去3位至親。

范范的經理人亦回應:「范媽媽今天早上因病過世,范范和黑人現在處理後續相關事宜,謝謝大家關心。」

