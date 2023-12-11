金球獎提名｜《Barbie芭比》9項提名險勝《奧本海默》 (23:28)

第81屆金球獎將於明年1月8日（香港時間）舉行頒獎禮，今晚率先公布提名名單。電影獎項方面，網民統稱「芭比海默」的《Barbie芭比》和《奧本海默》競爭尤其激烈，前者獲得最佳電影（音樂或喜劇類）、導演（嘉達嘉域）、劇本、女主角（瑪歌羅比）、男配角（賴恩哥斯寧）、票房成就及原創歌曲合共9項提名，成為今屆之冠，後者僅以一項之差稍為落後。《花月殺手》及《Poor Things》同獲7項提名緊隨其後。

《Barbie芭比》將會跟《五月的你 十二月的她》、《Poor Things》、《American Fiction》、《The Holdovers》及《AIR》角逐最佳電影（音樂或喜劇類），至於《奧本海默》則與《花月殺手》、《大師級愛情》、《從前的我們》、《墮下的對證》和《The Zone of Interest》爭奪最佳電影（戲劇類）。

《Barbie芭比》女主角瑪歌羅比將會跟《五月的你 十二月的她》妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、《Poor Things》愛瑪史東及《調教你處男》珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等爭奪音樂或喜劇影后；《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy）則與《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）等競逐戲劇類影帝。

（即時娛樂）