新聞女王｜「Man姐」佘詩曼眼神交足戲 微表情變化獲讚 (12:42)

Man姐在子傑面前展現的「任性」、「傲氣」、「得勢不饒人」等情緒。（大會提供）

視后佘詩曼在昨晚播出一集，憑幾個簡單的眉目、眼神及嘴角變化，演繹出6種情緒變化。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》播出後，佘詩曼（阿佘）的演出由頭帶到尾，昨（11日）晚再創「癲」峰。劇情講述Man姐（佘詩曼飾）因萬華女排性侵事件，遭飛爺（鄧智堅飾）及梁景仁（佐治，馬國明飾）夾攻，事緣萬華前隊長陸詠恩（胡美貽飾）臨時放Man姐飛機，令SNK「開天窗」兼淪為話柄，飛爺與佐治趁機狂窒Man姐，網誌部阿Roy（鄭衍峰飾）亦突入向Man姐發Warning Letter。

事後阿Roy承認是受飛爺指使，當證實一切是飛爺搞鬼後，Man姐緊接的15秒，雖然只說了「明晒」兩個字，但阿佘憑幾個簡單眉目、眼神及嘴角變化，演繹出「原來真係咁」、「咪又係畀我識穿」、「明晒」、「余英飛，你好嘢」、「又玩到咁低手呀？」、「睇吓邊個贏到最後咯」6種情緒變化；當中尤以眼神飄向飛爺一幕最為凌厲，獲網民讚每一格表情都是戲。

除了與飛爺等人的對決，Man姐與子傑（譚俊彥飾）昨晚兩場對談戲，亦甚有睇頭，除了滿布粉紅色氣泡及做人哲理外，Man姐在子傑面前展現的「任性」、「傲氣」、「得勢不饒人」等。

昨晚Man姐主動撩張家妍（李施嬅飾）聯手處理萬華女排性侵新聞故，並成功以「全個電視部最做到嘢係你」以及「見到唔公平嘅嘢你忍到手咩？」吸引家妍答應。雙劍合璧的「心妍CP」，調查期間因為發現有律師介入事件，而斷定萬華教練有可疑，並隨即鎖定萬華隊長廖子珊（何沛珈Roxanne飾）。

心妍CP在茶餐廳老闆榮哥（彭懷安飾）協助下，令子珊在「被搭枱」的情况下備受連環逼迫；心妍CP一唱一和及指桑罵槐形式向子珊說教；其間心妍CP默契十足、無論眼神、小動作及對白夾到十足十，雖然心妍CP天下無敵，但2人卻因是次報道再度鬧翻，家妍性格因而大變兼走上不歸路。

之前受訪時曾感激李施嬅及阿佘鼓勵的Roxanne，昨晚面對兩大好戲前輩「夾擊」，表現絕不失禮，尤其含淚食三文治內心滿是掙扎、以及對著鏡頭一幕長達兩分半鐘的獨白戲，更一次過演繹了自嘲、自責、憤怒、委屈、倔強等情緒。

Roxanne在社交平台開Live時，亦談及該幕拍攝感受：「我好怕剖白嗰場戲，拍咗四個take。我第一次拍呢啲咁有情緒嘅戲，拍完時個心都平復唔到，跟住夜晚去咗跑步，跑完就好番！」

（即時娛樂）