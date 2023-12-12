新聞女王｜高海寧餵粥戲喊得淒涼 Joe Junior演活失智症老人 (14:46)

無綫台慶劇《新聞女王》昨（11日）晚一集「高潮」迭起，除了萬華女排性侵事件令SNK News及Man姐（佘詩曼飾）飽受壓力，其他角色的小故事亦甚有記憶點。先說許詩晴Cathy（高海寧/高Ling飾），Cathy將患有認知障礙症的父親（Joe Junior飾）帶返家中照顧，可惜兩頭不到岸，工作表現大受影響，遭Man姐訓話。

為父親歷盡犧牲的Cathy，在家中餵父親吃粥時，因父親不聽話及指著電視中的主播，大叫「我個女呀﹗」而崩潰；Cathy先是說了2次「食飯先」，雖然對白只有三個字，但高Ling靠不同表情及語氣，演繹出不同層次的憤怒。之後Cathy一邊晦氣地餵粥，一邊宣泄壓抑內心多時的淒酸：「你明明係我第一個觀眾，你𠵱家日日認其他女主播係你個女，我先係你個女呀！我做咁多嘢，我咁努力，我不惜一切去坐prime time呢個主播位，係為咗咩呀？我想你認得我咋！」高Ling邊說邊委屈地淚如雨下，她哭到鼻頭沾了淚水，嘴唇亦顫抖，我見猶憐。

該幕另一好戲功臣是Joe Junior，面對女兒爆seed的他，全程似懂非懂，吃粥吃到滿臉都是，演活認知障礙症老人的無力感，及失去自理能力的苦况。該幕播出後感染不少網民，大讚高Ling及Joe Junior好戲。

談到場口獲好評，高Ling謙稱是編劇功勞：「啲對白寫得好感人，我睇劇本時已經喊，去到現場只要一講起啲對白我就嚟料。呢場戲我都好難忘，因為拍嗰陣我真係好委屈，無助感好強烈。」高Ling又大讚Joe Junior是好對手，並笑言對方向她傳授護膚心得：「佢教我用凍水洗臉，保持皮膚緊緻。」

昨晚另一亮點是邵俊樂（高鈞賢飾）不到1分鐘的極速求婚，在親友見證下，俊樂拿著鮮花向家妍（李施嬅飾）發表愛的宣言，兼準備下跪求婚，豈料趕時間出門口的家妍拋出的台詞竟是：「喂喂喂，你要講幾耐？」嚇得擘大口得個窿的俊樂咿咿哦哦不懂反應，家妍再追問俊樂能否幫忙call車。

向來廿四孝的俊樂，馬上本能地「拋棄」鮮花「接旨」，更邊call車邊「完成」未完成的求婚儀式。Call好車後，俊樂截住家妍並搞笑地說：「長話短說，張家妍，Marry Me」，家妍爽快地答應兼送吻，並著現場各人繼續Enjoy。

高鈞賢被網民封為絕種好男人，由於求婚場口只有約一分鐘，有網民更搞笑地封高鈞賢為「一分鐘先生」。他透露由於拍攝時間緊逼，求婚場口戲內戲外都很趕：「因為個景有限時，我哋嗰日要好快咁拍好多嘢，呢幕差不多全部鏡頭都係一Take過。」Matthew又笑言「拋棄」鮮花這個動作是他自己設計的：「咁樣好似搞笑啲，好似為咗成就家妍，成家人都好忙咁。」

（即時娛樂）