張學友自嘲聲線靚到令人瞓覺 拒用「老」字 氣質更成熟 (15:12)

張學友昨晚（11日）在紅館舉行《60+巡迴演唱會》第2場，亦是其第68場巡唱，一連12首歌又唱又跳後，心情大靚的學友滔滔不絕與觀眾互動。

學友感謝觀眾工作完一天，仍選擇入場，他說：「我知大家平時工作有好多壓力，邊度有一帆風順呢件事吖？冇嘅，只要搵到適當方法發泄就得，所以大家嚟到紅館，就唔好客氣，盡量用自己方法來發泄，鍾意嗌可以盡量嗌，鍾意唱歌可以同我一齊唱，大聲啲冇所謂，當然如果覺得好攰，想瞓覺都冇問題，雖然我見到會傷心啲，不過覺得我嘅聲音適合瞓覺，你咪瞓囉！我會安慰自己把聲真係靚，居然可以聽到瞓覺，覺得我好笑亦可以隨便笑，大家可能諗起《東成西就》、《阿飛與阿基》，冇所謂，我拍戲都係以喜劇為主，導演覺得我好笑，先搵我拍，係咪先？」

學友表示1984年出道，唱了近40年，也不敢相信很多觀眾當年才出世，他說：「相信我嘅歌陪大家度過好多開心或唔開心日子，如果大家聽到啲歌有感觸，可以喺黑暗中隨便喊，聽講喊都係發泄，喊完舒服晒囉！」

學友指也不相信自己60+，1987年舉行首個演唱會，記得當年很自戀，今次開騷不同之處是成熟了，他說：「好多人叫我唔好用個『老』字，所以係成熟，就係成個氣質唔同以前，當年唱歌曲《Ooh La La》，唔知點解咁大膽，穿閃背心，又唔記去曬（黑），白雪雪咁，又唔記得去練，好似一隻豬咁，咁都夠膽去唱。」學友即席表演一字馬，揚言自己仍然可以，望練到左右腳落地都成功。

學友特地多謝香港歌迷，令他克服心理關口，因遞咪給台下觀眾時，大家都懂唱，還唱得很大聲，令他不怕面懵。昨晚清唱環節，學友選唱《還是覺得你最好》，安歌環節以《月半彎》及《吻別》作結，今晚休息一天，明晚（13日）舉行第3場。

（即時娛樂）