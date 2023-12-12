非份之罪｜陳煒跟施焯日演母子 角色反差大 動手打盧宛茵 (16:00)

陳煒（煒哥）、譚凱琪、翟威廉、施焯日、江欣燕、林秀怡、盧宛茵、李家鼎、鄭子誠和張彥博等，今天（12日）為王心慰監製的新劇《非份之罪》試造型。

煒哥在單元《一億殺機》中，與患有輕度弱智的施焯日演兩母子。煒哥指今次角色反差很大，挑戰其演戲能力，好考演技，說：「我之前做過奸角，但人性反差沒今次那麼大，為了一億元，去到人不為己天誅地滅地步，沒有弒夫，但有人會死。」煒哥透露還與鼎爺和Madam Lo有動作戲，說：「好心痛，不知道怎樣打Madam Lo，怕整傷她。」至於與鼎爺的動作，她就大賣關子，只說鼎爺好man，負責保護她。

問到施焯日演輕度弱智可有難度？他笑說：「導演話好易演，做自己就得，角色智商18歲，與我真實年齡只相差幾年，不過對住很多前輩就很緊張。」煒哥為了令施焯日演得神似，已相約對方做義工，出席智障小朋友聖誕聯歡活動，從中了解他們。施焯日說：「我的角色情緒起伏很大，不開心不會自殘，但會跑走。」

譚凱琪在單元《骯髒的子彈》中演拜金闊太，享盡榮華富貴，盡情揮霍老公翟威廉的錢，但在一次與老公去酒店總統套房staycation時發生意外，改變了她的人生。在現實生活中，譚凱琪自言是「慳妹」，應用則用不揮霍。她指現階段的女兒很好玩，而且愛模仿，她的言行舉止要很小心，會注重身教。至於會否再追多個小朋友，她稱順其自然。

（即時娛樂）