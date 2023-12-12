彭于晏拍《潛行》遭玻璃割傷 獲劇組慶生補償 劉德華指導擺拳手姿勢 (16:39)

Eddie跟團隊合作愉快，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然（右下）演出，另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。（大會提供）

由劉德華、林家棟、彭于晏（Eddie）主演的新戲《潛行》，將於明年1月11日上映。Eddie在戲中演的角色叫方興，是網絡毒品調查科警司，角色智勇多謀，文武雙全，戲中Eddie除了跟華仔、家棟、任達華等，有多場對手戲，大鬥演技之外，亦有動作場面給予Eddie發揮，他跟販毒集團手下一對一決鬥，表現毫不惜身，在一場酒窖打鬥戲中，慘被玻璃割傷。

Eddie飾演的警司方興，負責調查戲中的跨國毒品暗網案件，一心追捕林陣安（劉德華飾）為首的毒販陣營。Eddie明查暗訪之下，追隨林陣安手下到一間酒窖，2人大打出手。

Eddie有豐富參與動作片的經驗，但在拍攝這幕格鬥場面前，亦聽從幕後人員意見，嚴陣以待，做足準備在鏡頭前大顯身手。這一幕華仔雖無戲分，但作為監製的他，親自到場跟導演關智耀，以及動作導演錢嘉樂研究。

華仔親自指導Eddie，擺起拳手動作，無論出拳擋拳，有板有眼，令人聯想起華仔經典作《阿虎》中的造型。嘉樂亦專業地指導Eddie，如何安全完成動作場面，又教他擺出型格姿勢，令Eddie拍攝時得心應手。

Eddie亦相當受教，細心聆聽華仔跟嘉樂的指導，每拍完一個鏡頭，就立即重溫再改善。Eddie愈拍愈起勁，倒地、跳起、被玻璃碎照頭淋，亦毫無怨言，難怪嘉樂指這一場拍攝幾日以來，見證Eddie愈拍愈好，當中一個鏡頭，Eddie全身倒在一大堆碎裂啤酒玻璃樽，Eddie不慎被玻璃割傷手，他忍痛完成，處理傷口時僅表示只是小小受傷，然後又投入拍攝。

雖然拍得辛苦，不過Eddie都有獎勵補償。拍攝當日正是Eddie的41歲生日，華仔和家棟捧蛋糕跟壽星慶祝，令他非常驚喜，想不到兩位影帝特地到片場跟他慶祝。Eddie指今次拍《潛行》非常享受，跟團隊合作愉快，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然演出，另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。

（即時娛樂）