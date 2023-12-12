黃智雯偕粉絲預祝生日 收驚喜打氣短片 感動落淚 (17:05)

剛宣布約滿離巢無綫的黃智雯（Mandy），日前與半百位粉絲聚會，兼預祝本月21日生日，席上Mandy跟粉絲玩遊戲兼跳舞，粉絲將Mandy過往專訪及劇集角色剪輯成短片，為她打氣，結果搞喊Mandy！

2023年是Mandy是巨大轉變的一年，除了結婚榮升人妻，工作上亦決定外闖、離開效力16年的TVB，不過無論Mandy怎變，粉絲對她的愛依然不變！日前，粉絲趁Mandy飛美國出席「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」前，特意為她預祝生日，半百粉絲手持支持牌、鋪定紅地氈歡迎Mandy，為有笑有淚的聚會揭開序幕，粉絲當中，年紀最小的只有2歲，舉手投足十分可愛，逗得Mandy笑逐顏開。

Mandy透露每年的12月，她與粉絲會舉行聖誕兼生日聚會，過去因疫情停辦2年，直到去年開始復辦，感謝粉絲每年為她花心思慶祝。活動上，粉絲向Mandy送上生日蛋糕，還準備剪輯短片，輯錄Mandy經典角色及訪問，還加插Mandy跟粉絲相處片段及打氣說話，令Mandy邊看邊感動落淚。Mandy笑言每年都被粉絲搞喊：「佢哋好似知我粒掣喺邊，一撳我就會喊，可能佢哋鍾意睇我喊樣。」

Mandy向粉絲深情剖白，自言跟粉絲一同成長，認為有夢想就要追下去，而粉絲給予她的力量，正是推動做好每部作品動力：「有時自己唔開心嘅時候，都會睇番你哋留言。」Mandy深信大家的心已連在一起，她哽咽表示：「我哋好似一齊成長，有啲粉絲畢業甚至生了小朋友，我答應大家，將來一定做得更加好。我希望自己作為一顆小小嘅星星，成為光的力量，為大家點燃溫暖，以生命影響生命。」

Mandy表示今年是特別的一年：「好多新嘅嘢發生，好多人生決定。」她笑言自己在別人眼中，性格都較安全、平穩，但她揶揄自己內心似一匹野馬，她說：「其實我清楚自己內裏有匹野馬，好似我嘅星座即係人馬座，好多Idea想去實現。雖然舊嘅篇章已經完結，但新嘅一頁係更期待有新角色同作品。」此外，雖然今次是新婚後首個生日，但Mandy表示生日不在香港，未能跟老公慶祝，反而會跟好姊妹在飛機上度過。

（即時娛樂）