王馨平湯寶如鍾舒祺Judas 推爵士樂專輯 盼聯手開騷 (20:09)

著名音樂人Patrick Chu，最近邀請到王馨平（Linda）、湯寶如、鍾舒祺（Sukie）和羅凱鈴（Judas）合作，推出爵士專輯《LOVE》，重新演繹10首經典歌曲，為歌迷炮製聖誕驚喜。日前（6日）唱片公司舉行發布會，幾位主創現身與樂迷試聽專輯，並分享錄音感受，4位女歌手形容合作充滿新鮮感，更希望聯手開演唱會。

湯記、Sukie、Judas及監製Patrick現身發布會，湯寶如說：「我希望樂迷能夠看到我們另外一面，我們除唱流行曲之外，其他種類的歌我們也勇於嘗試。這個機會很捧。希望在未來帶更多不同的嘗試給樂迷。」

她們希望將專輯搬到舞台，又分享若有機會舉行音樂會，希望跟誰拍檔合唱。王馨平跟湯記份屬好友，默契十足，2人笑指要另覓新拍檔，Linda說：「我和湯記以前同一間唱片公司，合作過多次，我都會想新嘗試，如果和鍾舒淇，Judas能合唱新歌，相信有新火花。」

至於湯記就點名想邀請一名男歌手合唱：「我想揀蘇永康，他的低音他的聲線。很磁性，我相信大家亦都有聽過他的作品。他亦曾經唱過一些爵士樂。」Judas以「期待到極點」形容演唱會來臨，更想好屆時表演的歌曲：「我想跟Sukie合唱，而心內想選的歌曲是岑寧兒與林二汶合唱的《銀髮白》。」

（即時娛樂）