關智斌燒傷險盲 眼睫毛救一命 Kay反叛剪短髮 芯駖勁仰慕 (19:27)

關智斌（Kenny）早前因家居意外，導致臉部和手部二級燒傷險毀容，嘴唇變得紅腫，連頭髮和眉毛都燒焦，以凍水洗面急救及到醫院接受治療已康復，靚樣力保，今天（12日）他和短髮Look的謝安琪（Kay）、鄭融、COLLAR成員李芯駖等，出席ViuTV原創劇《法與情》記者會。

Kenny表示好彩復原幾快，醫生指因為他新陳代謝好，可能平時多喝水，他說：「燒傷後我沒有休息，還飛到兩個地方工作，最痛苦是落妝，皮在半甩與未甩之間，要慢慢印。」他表示意外險燒傷眼，幸有長長眼睫毛保護，他說：「醫生說好好彩，因為好多人一燒就燒傷眼角膜，一收縮很難復原，好彩我的眼睫毛救了我一命，但眼睫毛就燒燶，到現在還未長出來。」

他指意外後對火有陰影，聽到爆破聲，也嚇到心卜卜跳，連用打火機點香薰蠟燭也感害怕，現在會更加小心。問是否靠樣搵食要特別小心？他說：「我以為我是實力行先，靠實力搵食。」

鄭融表示為該劇開工最難忘是人人都收到余安安送的藥油，因拍攝場地很熱，有助醒神解暑，她更大爆：「我們的大狀袍裏面，個個都是穿喱士背心，因為實在太熱，個個都要穿最薄打底。」

Kay與芯駖於劇中演密切的師徒關係，Kay大讚芯駖份人好好，看劇本芯駖的角色不太深愛她，但芯駖似乎投放很多真感情，演出來連後期製作的，也以為芯駖會有一集向她表白，芯駖解釋：「我在劇入面很仰慕Kay，現實中亦都是，可以直接投放真實感情去演，Kay經常等埋位唱歌，令我聽出耳油，我也趁機請教Kay唱歌，Kay也好好，分享如何用聲音去表達感情，教導獨家技巧。」

Kay亦表示想跟芯駖學跳舞，問是否想當跳唱歌手？她說：「我覺得都得吖，看我現在幾反叛！40幾歲突然間剪短頭髮，對上一次剪短頭髮已是小學三年班的事，有人講有些人只是適合短髮或長髮，我想挑戰，剪完大家的反應又好似幾好。」

（即時娛樂）