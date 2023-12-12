陳健安15磅戰衣拍概念專輯 逾百片拼布造型似日記 印證生命與生活 (19:41)

唱作歌手陳健安（安仔）全新專輯《Life afteR Life》面世，對概念專輯模式情有獨鍾的他，今次以「Life」為主題，是他出道以來首張概念大碟，收錄13首歌曲。碟內每一首歌曲、歌詞，以至歌曲在唱片的出場次序，都經過安仔悉心編排，唱片封面亦以一層叠一層的設計，比喻人生由不同經歷累積而成，就連他身上造型亦貫徹概念。造型師花了逾百片布親手縫製，足足15磅重，難得安仔穿上身仍輕鬆笑說：「好似一本書，比喻我有內涵和層次！」

影樓內的安仔好風騷，穿著厚厚上衣仍跳跳紮。他說：「好開心，要影我第3張個人專輯嘅封面，今次都係Concept Album（概念專輯），而且有10幾tracks（曲目）嘅大碟，係我出道以來，收錄最多歌曲嘅專輯。碟名《Life afteR Life》，有兩個意思，『Life』解作『生命』又可以係『生活』，『after Life』可以解讀『死後』。而關於『死』，大家可以有唔同嘅解讀，除咗以物理學解釋嘅『死亡』，即係生命無咗之外，我哋生活上開口埋口，都會話『死啦，聽日要做咩？』或者『死啦，我失戀啦！』，各種生活上好多唔同嘅『死亡』，大家各自解讀。最重要係經歷唔同嘅事件、面對唔同嘅死亡之後，究竟𠵱家自己變成點？𠵱家嘅價值觀係點樣？對別人行為有乜唔同呢？就係呢張唱片同大家討論概念。」

安仔新專輯創作團隊，都是合作無間的好拍檔，他說：「歌詞主要由Oscar負責，我哋平時合作方式一樣，我會諗一啲concept（意念），然後佢就喺我嘅諗法變成歌詞；音樂方面主要由我同賴映彤（小彤）負責，同埋擔任整張碟嘅監製。」

專輯封面層層叠的設計，安仔解說：「今次專輯無論歌曲創作、編排，甚至封面設計都貫徹『痕跡叠痕跡』嘅主題，人生就係由好多經歷不斷重叠而成，例如我身上嘅服裝，由好多塊布一塊叠一塊而成，造型師創作，好多層布叠成，人生嘅經歷不斷重叠，就好似我身上呢件衫咁樣，睇落好似一本書，比喻我個人都好有內涵同埋層次。（重嗎？）唔係好重，但有少少Hot（熱）！」

新碟首日面世，安仔一早返公司埋頭苦幹簽唱片，送給創作團隊台前幕後，近一百張唱片他都認真簽名和寫感謝說話。然後到旺角兩間唱片店買碟「攞頭彩」，腳傷的他撐拐杖到達，Fans替他開路，他亦有求必應為買碟Fans合照留念。其中一間店老闆，更拿出兩張安仔之前推出的EP珍藏給他簽名。

（即時娛樂）