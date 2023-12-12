張敬軒落區拉票慘食檸檬冇打擊信心 力爭我最喜愛歌曲獎 (21:48)

張敬軒（軒仔）今天（12日）到圓方出席時裝品牌活動，逾百粉絲到場支持，軒仔活動結束後走到粉絲群合照，並派心心和飛吻。

軒仔受訪時被問到是否為叱咤頒獎禮拉票？軒仔說：「我最喜愛的男歌手措拉票已經結束，接下來是為爭我最喜愛的歌曲的《隱形遊樂場》拉票，不過本周要在澳門開演唱會，為免影響演出，避免與人群接觸，未能像之前親自落區拉票，交給大家幫手拉票好了。」問到如何拉票？軒仔說：「今年我只做了一首歌，有很多資源，所以做定MV、宣傳物資，重新編曲出第七版，七這個數字在宗教是幸運數字。」

問他可有信心奪歌曲獎，軒仔表示我最喜愛獎項的變數最大。今年最大勁敵是誰的歌曲？他稱是自己，要突破自己最難，自己進步的同時，別人一樣在進步，網上都有很多點擊和受歡迎的歌曲，所以他抱平常心。

軒仔表示之前落銅鑼灣和旺角拉票，感到很開心，是很好體驗，他說：「不是所有人向我派傳單都會接，今次自己落區拉票派傳單，都吃了不少檸檬，有少許尷尬，由現在開始，會來者不拒。派傳單被拒沒打擊我再落區拉票，因見到粉絲拖男帶女，女孩6、7歲，男士掂行掂過，他們那麼為我，反而令我更有動力拉票，就算被拒絕也沒所謂，要有體育精神，拉票都幾好玩。」

問他對奪「我最喜愛的男歌手」獎可有信心，軒仔笑說：「沒答幾年，今年就答有啦，因為很多人支持自己，不過其他入圍者都好叻。（尹光大熱？）我都不弱，粉絲包車，令我感受到粉絲對我的支援。」

（即時娛樂）