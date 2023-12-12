《金手指》終極預告片首播 「股票變戲票」活動掀熱話 (20:19)

《金手指》舉行國際版終極預告片首播發布會，戲中演員周家怡、陳家樂、白只、岑珈其、洪卓立、楊天宇、楊偲泳、李靖筠、何啟華、朱鑑然、胡子彤、吳肇軒及徐浩昌等，為電影造勢。（大會提供）

英皇電影《金手指》將於12月30日全球公映，昨天（11日）舉行國際版終極預告片首播發布會，戲中演員周家怡、陳家樂、白只、岑珈其、洪卓立、楊天宇、楊偲泳、李靖筠、何啟華、朱鑑然、胡子彤、吳肇軒及徐浩昌等，為電影造勢。

同日推出由金像美術指導張叔平設計的兩款國際版電影海報，並預告即將舉行的連串宣傳活動，包括舉行「股票變戲票」活動，而明天（13日）起，尖沙咀一個商場內的英皇戲院，會換上《金手指》主題布置，供戲迷打卡。

為呼應《金手指》七、八十年代的時空背景，活動現場展出一系列老爺車供來賓欣賞及拍照。活動當日，大會安排兩邊陣營的演員，介紹劇中角色及拍攝趣事，率先登場的是劉德華陣營的錢嘉樂、周家怡、楊偲泳、朱鑑然及吳肇軒。

兼任動作指導的錢嘉樂談及戲中多場動作場面，包括一場在廉署衝突戲，當中特別感受到新演員的落力與投入。周家怡表示有機會飾演劉德華妻子是成就解鎖，當中有一幕更要對梁朝偉動粗，需要很大勇氣應付演出。

飾演劉德華及周家怡女兒的楊偲泳則分享，親眼見證劉德華上陣拍攝撞車場面的震撼：「看見華哥親身上陣，爬到翻側的車上，全力拯救我及媽媽，讓我打從心底感動！」演廉署職員的朱鑑然表示：「十分高興能夠與劉德華及梁朝偉同場！2人合體劇力萬鈞，讓所有在場人士同時入戲，更能投入角色。」另一位飾演廉署職員的吳肇軒在電影中是一位數學天才，悉破破案關鍵，引發劇情的轉捩點。

代表梁朝偉一方的李靖筠、白只、岑珈其、陳家樂、楊天宇、何啟華、胡子彤、徐浩昌及洪卓立，講述另一陣營的角色關係。

飾演嘉文集團秘書的李靖筠表示，能夠與兩位偶像梁朝偉和劉德華有對手戲，令她興奮又緊張。白只除了感謝導演及監製貼心安排他演金牌股票莊家，亦衷心感謝主要對手梁朝偉和蔡卓妍，特別抽時間幫助他作準備。

飾演任達華兒子的岑珈其則表示：「我在戲中跟4位影帝均有對手戲，能夠有機會從各位前輩身上偷師，可遇不可求！」陳家樂在戲中演富二代何浩雲公子，亮眼表現大獲好評，他表示：「為了演活盛氣凌人的blue blood，我豁出去了！」而同樣飾演公子黨的楊天宇、胡子彤、何啟華及徐浩昌亦表示，能夠和梁朝偉同流合污感過癮！洪卓立演陪伴梁朝偉經歷多次訴訟的律師：「非常榮幸可以有機會與兩位巨星對戲，尤其記得要以囂張的口吻面對劉德華，讓我緊張到口震！」

（即時娛樂）