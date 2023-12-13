新聞女王｜馬貫東介入曉薇佐治戀情 難忘遭演員掟劇本 (14:42)

張家妍被調往紙媒，她原本對轉任紙媒仍抱有期望，可惜一入職即被上司潑冷水，令她不勝唏噓。（大會提供）

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（12日）講述Man姐（佘詩曼飾）為了令萬華女排前任及現任隊長訪問順利播出，無視萬華向法庭申請的匿名令。未獲通知法庭匿名令的張家妍（李施嬅飾）事後找Man姐理論，怒極後失望含淚表示兩人價值觀相差太遠，原來不能繼續合作。SNK News被判藐視法庭，當時以主播身分報導事件的張家妍成為犧牲品，由電視部被調往紙媒。張家妍原本對轉任紙媒仍抱有期望，可惜一入職即被上司潑冷水，令她不勝唏噓，這亦成為她日後放下新聞報道原則的轉捩點。

另邊廂，被調到網誌部的曉薇（何依婷飾）在新結識友人Slash（馬貫東飾）的協助下，拍得「私竇酒吧利益輸送，政商界隻眼開隻眼閉」的獨家新聞。一心想憑該段獨家新聞返回電視部的曉薇，最終再因Man姐阻撓令報道石沉大海。她忍無可忍找Man姐理論，卻意外得到返回電視部的機會。返回電視部的曉薇將性情大變，背着Man姐於深宵時段播出被禁新聞。事件令Man姐由天堂跌落地獄，亦令曉薇谷底反彈，由假學歷主播變為「正義女神」。

馬貫東飾演的電召車司機Slash，介入曉薇與佐治的戀情。他自出場後一直默默守候在曉薇身邊，在昨晚一集陪曉薇等候獨家新聞時，因驚青過度做出不少失禮行為。今年有份入圍台慶頒獎禮角逐「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」的他接受無綫娛樂新聞台訪問時，表示中學開始對演戲有興趣，完成第21期藝員訓練班正式入行。

馬貫東稱最初6、7年的角色沒名字、沒太大發揮，但他沒灰心，直至有份參演《鐵馬戰車》及《愛‧回家之八時入席》後開始「入屋」。馬貫東表示《愛‧回家之八時入席》對他來說十分重要，跟黎耀祥合作令他演技進步不少；及後在劇集《那些我愛過的人》飾演有亞氏保加症的古醫生，難度高達9.5分。問到入行多年最深刻事件，馬貫東透露曾遭合作演員掟劇本：「我到依家都唔知原因係咩。大家對緊稿，跟住佢無啦啦掟我劇本，我呆咗點解要咁做嘅？」

（即時娛樂）