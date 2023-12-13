叱咤2023｜商台公布我最喜愛歌曲20強 姜濤1人佔2首 (15:22)

林家謙《你的世界》打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強。（林家謙Ig圖片）

張天賦（MC）《世一》打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強。（張天賦Ig圖片）

張敬軒的《隱形遊樂場》打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強。（張敬軒Ig圖片）

尹光Featuring Wan K.的《Dear Myself 》入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強。（資料圖片）

姜濤有《DUMMY》及《濤》兩首歌入選，成為唯一一個有2首歌打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強的歌手。（姜濤Ig圖片）

MIRROR的《Catch a Vibe》打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強位置。（MIRROR Ig圖片）

商台今天（13日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強，MIRROR、炎明熹、尹光及張敬軒均有歌入圍。（資料圖片 / Ig圖片 / 明報製圖）

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》明年1月1日於亞洲國際博覽館舉行。商台今天（13日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強（截至今日中午12時）走勢，排名依筆劃序分別為KOLOR《52赫茲》、MIRROR《Catch a Vibe》、李駿傑（Jeremy）《CLOSER》、尹光Featuring Wan K.的《Dear Myself 》、姜濤《DUMMY》、呂爵安（Edan）《E先生 愛人執照》、柳應廷（Jer）《JM單身9》、江𤒹生《AK）《Keep Rollin’》、炎明熹《Little Magic》、盧瀚霆（AL）《MONEY》、COLLAR《Speak Love》、Lolly Talk《一把火》、張天賦（MC）《世一》、洪嘉豪《只要你不尷尬》、李幸倪（Gin）《企好》、陳卓賢（Ian）《再見 寧靜海》、林家謙《你的世界》、陳蕾《伸縮自如的愛》、姜濤《濤》及張敬軒的《隱形遊樂場》。

20強歌曲中，MIRROR及其成員佔9個席位，姜濤更1人有《DUMMY》及《濤》兩首歌入選，成為唯一一個有2首歌打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 20強的歌手。

第四階段投票將於星期五 (12月15日) 中午12時截止。

（即時娛樂）