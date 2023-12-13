搶耳音樂節︱RubberBand 6號獲新一代音樂人啟發 (20:30)

《搶耳全球音樂演出及交流計劃》早前舉行音樂會「EUM Fest」，首日（12月8日）演出包括樂隊The Hertz，唱出全新單曲《爆煲急救指南》，將現場氣氛推至最高點。王嘉儀（Sophy）與音樂人Voel演繹最新專輯《水性揚花》的多首作品。

第二天（12月9日）演出有女子樂團WHIZZ、100毛主持Charlie的樂隊Kowloon K、樂隊Prune Deer話梅鹿、hirsk等音樂單位演出，壓軸由Kendy Suen孫曉賢唱出多種語言的作品，包括《白眉》、《帝女花之香夭》remake等。最後一天（12月10日）有今年踏上Clockenflap舞台的Tofu Kingdom豆腐王國與獨樹一幟的METER ROOM，及《擊戰2》冠軍鼓手Noel的樂隊Cozy Syndrome外，更由Jason Kui與RubberBand壓軸演出，在香港首唱新歌《宇宙大王》和《不如散步》，最後全場大合唱《未來見》。

RubberBand主音繆浩昌（6號）表示參與海外音樂節的過程令他們學會如何真誠與大眾分享音樂。他從新一代音樂人中得到啟發，笑說：「我對『初生之犢不畏虎』的（年輕人）很尊重。」與搶耳音樂參加英國的展演音樂節後，XITE與Prune Deer話梅鹿分別於今年舉行了各自的巡迴演出，如今完成回港。話梅鹿鼓手坤城指，很多人都問為何他們有如此強大的海外連結；他表示第一位海外聽眾是最重要的，而搶耳全球計劃就能幫助很多人開闢他們的「第一次」。

搶耳全球2023由6組音樂大使牽頭，包括Invisible Architecture、RubberBand、Sophy 王嘉儀、hirsk、Kendy Suen及Jason Kui，分別帶領18組音樂單位到英國的FOCUS Wales、西班牙的Primavara Sound、韓國的Zandari Festival、新加坡的Baybeats（動感海灣）、加拿大的BreakOut West以及菲律賓的Rakankan Festival共六個海外音樂節，連結海外音樂人一同創作，亦為香港新音樂拓展海外商機。總結音樂節結束後，不單止樂迷大呼唔夠喉，很多音樂人也希望Ear Up Global能再度獲資助舉辦，讓他們能有延續海外連結的機會。

（即時娛樂）