傅嘉莉效力無綫10年想收禮物 游嘉欣自問未夠班爭視后 (19:40)

傅嘉莉（Kelly）在《萬千星輝頒獎典禮2023》獲提名角逐「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」，她今天出席商場聖誕揭幕活動時坦言十分意外︰「今年是我演藝生涯及在無綫效力的第10年，第一年有份角逐『飛躍進步女藝員』，有網民留言說我這年紀及入行那麼多年才被提名，我從前飛不起﹗」Kelly認為有心不怕遲，希望能在頒獎禮上收到「禮物」。

被問到想要女配角還是飛躍獎，她望望一同出席活動的游嘉欣及說︰「對手就在身旁，她絕對是我的勁敵﹗我也看好劇集《新聞女王》的演員，該劇每個角色也很立體。我看好何依婷，高海寧的角色也很大挑戰。我希望明年也有機會拍女性化題材的劇集。」

游嘉欣獲得「最佳女主角」、「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」及「最具潛質新人」4項提名，她自覺未夠班角逐女主角︰「未是時候，有提名已開心﹗我希望贏得『最具潛質新人』。炎明熹是勁敵？她得獎的話，我也很開心﹗她真的有潛質，唱的《新聞女王》劇集歌很好聽﹗我輸給誰也會心服口服。」游嘉欣表示聖誕要開工，與傅嘉莉一樣會在工作中度過。談到其脫單傳聞，她說︰「人生總會有零的突破，但不知何時，看緣分。我現在忙工作，很充實。聖誕是零的突破好機會？可能表白失敗呢，我不是說自己，我不喜歡主動表白，所以未試過失敗。」

（即時娛樂）