王菀之身兼四職做舞台劇 謝君豪演《Skylight 天色》嗌好難 (23:00)

謝君豪、王菀之（Ivana）與梁仲恆將於本月底在演藝學院演出14場英國劇作家David Hare經典舞台劇作品《Skylight 天色》。Ivana是投資方、監製，翻譯與女主角，身兼四職，忙到瞓覺也沒時間，明顯消瘦，兩個拍檔也要她多吃東西，指她瘦到削晒變得弱不禁風。她表示沒有刻意減肥，但身形有變，笑言由加加大碼變加大碼，搵番條腰。

Ivana表示演出日子漸近，自己亦愈來愈繃緊，這個角色給她很大壓力。提到此劇是2016年黃子華及陳法拉也演過，劇名《前度》，問是否擔心有比較？Ivana稱沒想過比較，揀這個劇本因為有深度，有很多層次，自己好想演戲有所提升，好想接受這個挑戰。她說：「我哋呢個都算好唔同， 因為唔同人翻譯，唔同的故事場景設定都會令對白、內容及故事有變化。我用咗三個星期翻譯呢個劇本，當初我決定做嗰陣， 劇壇一啲朋友都驚喜，因為呢個係一個好好嘅劇本，亦非常有難度。最開心係邀請到豪哥，同梁仲恆參予演出啦，豪哥係劇帝，獲得最佳男主角。梁仲恆我真係好欣賞佢，佢做《媽媽的神奇小子》嗰陣我已經覺得佢做得好好。仲要係司徒慧焯導演，佢好嚴謹，要求亦非常高，有佢哋喺到，我就放心晒。」

謝君豪表示，這是他從演以來最難的一個角色：「我估係我一生人之中最難，最多對白的一個劇， 單係背劇本都背到傻，剛剛我哋梳頭化妝時，大家坐係到都重係一齊練緊對白。希望到時唔係100%熟，係300%先得。」Ivana接口說：「真係難度好高同好大挑戰，好彩豪哥喺到，教咗我好多嘢，唔係剩係背對白咁簡單，每句台詞狀態情緒都唔同，又要自然 ，又多感情變化.....。其實都仲有啲壓力，有好多劇壇大前輩，好識呢個戲啲人，帶住一個對比嘅心，入嚟睇我哋呢個演出，呢個戲可唔可以令人眼前一亮？好值得期待。」

王菀之與謝君豪早前合作《飯戲攻心2》，現在舞台再合作，他們笑說要記住角色，怕變了《飯戲2》角色的說話語氣。

謝君豪大讚兩個拍檔，說：「Ivana好犀利，識作歌，仲做埋翻譯，所以佢對對白好熟，又好有喜劇感，佢有另類嘅節奏，所以同佢合作好有新鮮感。」至於梁仲恆是舞台出身，合作好順暢，覺得他有獨特氣質，有時想法好特別，是好特別的演員，同樣給他新鮮感。

（即時娛樂）